В Улан-Удэ собирают гостинцы для девочки с сильными ожогами

10-летняя девочка долгое время лежит в БСМП, родные её практически не навещают, и приезжают с пустыми руками



В социальной сети неравнодушная горожанка попросила помощи для девочки, в одиночестве лежащей в БСМП. 10-летняя Настя М. приехала из района на лечение, получив серьёзные ожоги. Школьница перенесла две операции по пересадке кожи, и лежит в больнице уже давно.



- Её мама приезжает к ней очень редко и без гостинцев. Одета она во всё больничное, халат завязан бантиком. У кого есть вещи на рост 140 см.? Вещи можно разные, думаю, что и дома у неё их не так много, - пишет улан-удэнка. - Очень жаль девочку. Если кто-то хочет передать ей каких-нибудь гостинцев или игрушку, будем вам очень признательны.



По её словам, Настя из фруктов предпочитает апельсины и бананы. Из игрушек – пазлы и куклы Барби.



Как уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе БСМП, ребёнку также можно приносить соки, но в малом количестве.



- Главное, ей нужен телефон или планшет и то, во что играют 10-летние дети, - рассказала пресс-секретарь БСМП Дора Хамаганова.



Школьница находится в отделении детской хирургии БСМП на втором этаже в палате №7.

