Уклоняясь от уплаты алиментов, забайкалец решил отказаться от дочери



В период их совместного проживания у его гражданской супруги родилась дочь. Несмотря на то, что он указан в качестве отца ребёнка и девочке присвоена его фамилия, истец убеждён, что биологическим отцом не является.



Такая уверенность появилась у него после того, как комитет образования администрации муниципального района «Читинский район», действуя в защиту интересов несовершеннолетней девочки, предъявил к нему иск о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Судом ему была назначена судебно-генетическая экспертиза, которая с вероятностью 99,99% показала, что именно истец приходится биологическим отцом ребёнка.



Читинский районный суд в части оспаривания отцовства оставил иск заявителя без удовлетворения, суд постановил лишь изменить фамилию девочки с отцовской на материнскую. Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.



Житель Читинского района оспорил в суде своё отцовство, потребовав также изменить фамилию дочери на материнскую. Он заявил, что проживал в незарегистрированном браке с односельчанкой в течение двух лет, после чего их отношения прекратились.