 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Января

Популярное

Уклоняясь от уплаты алиментов, забайкалец решил отказаться от дочери

Общество,  12.01.2018 17:13
В суде он потребовал также изменить фамилию дочери на материнскую

Житель Читинского района оспорил в суде своё отцовство, потребовав также изменить фамилию дочери на материнскую. Он заявил, что проживал в незарегистрированном браке с односельчанкой в течение двух лет, после чего их отношения прекратились.

В период их совместного проживания у его гражданской супруги родилась дочь. Несмотря на то, что он указан в качестве отца ребёнка и девочке присвоена его фамилия, истец убеждён, что биологическим отцом не является. 

Такая уверенность появилась у него после того, как комитет образования администрации муниципального района «Читинский район», действуя в защиту интересов несовершеннолетней девочки, предъявил к нему иск о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Судом ему была назначена судебно-генетическая экспертиза, которая с вероятностью 99,99% показала, что именно истец приходится биологическим отцом ребёнка.

Читинский районный суд в части оспаривания отцовства оставил иск заявителя без удовлетворения, суд постановил лишь изменить фамилию девочки с отцовской на материнскую. Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске состоится презентация каталога «Мастер и мастерская»
Общество, 12.01.2018
Она издана к 85-летию Иркутского отделения Союза художников России
77-летняя пенсионерка покоряет Байкал на коньках
Общество, 12.01.2018
Пенсионерка из Ольхонского района пустила старость по ветру. В свои 77 Любовь Мореходова каждый зимний день бежит по Байкалу с десяток километров на коньках
Жители Бурятии активно сдают незаконное оружие
Общество, 12.01.2018
С начала 2018 года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Бурятии добровольно сдали 4 единицы оружия. За 2017 год сотрудники Росгвардии приняли 21 единицу оружия и около 130 боеприпасов
В Улан-Удэ собирают гостинцы для девочки с сильными ожогами
В Улан-Удэ собирают гостинцы для девочки с сильными ожогами
Общество, 12.01.2018
10-летняя девочка долгое время лежит в БСМП, родные её практически не навещают, и приезжают с пустыми руками
В Улан-Удэ полицейский Дед Мороз провёл зарядку с детьми
Общество, 12.01.2018
В республике продолжается новогодняя акция
Уклоняясь от уплаты алиментов, забайкалец решил отказаться от дочери
Общество, 12.01.2018
В суде он потребовал также изменить фамилию дочери на материнскую
Борцы из Китая побывали в Иволгинском дацане
Борцы из Китая побывали в Иволгинском дацане
Общество, 12.01.2018
Спортсмены посмотрели на нетленное тело Даши Доржо Итигэлова
В Чите сироту не хотели ставить в очередь на жильё
Общество, 12.01.2018
Молодой человек числится в непригодной для проживания квартире, однако ему отказывают в предоставлении бесплатного жилья
Улан-удэнцы сами выберут общественные места для благоустройства
Улан-удэнцы сами выберут общественные места для благоустройства
Общество, 12.01.2018
В столице Бурятии будет запущено рейтинговое голосование
В Улан-Удэ хотят завлечь молодёжную сборную России по мини-футболу
В Улан-Удэ хотят завлечь молодёжную сборную России по мини-футболу
Общество, 12.01.2018
Это может значительно повысить статус местного турнира, вплоть до приезда национальных сборных стран Азии
Из Улан-Удэ вывезли 2153 кубометра снега
Общество, 12.01.2018
Уборка производилась во всех районах города
На Байкальской природной территории незаконно набирали воду
Общество, 12.01.2018
По иску прокурора базой отдыха прекращено незаконное водопользование
В Иркутской области увеличат число специалистов по адаптивному спорту
Общество, 12.01.2018
В этом году количество специалистов, проводящих занятия физкультурой и спортом для людей с ограниченными возможностями в муниципальных образованиях увеличится до 42
В «Заповедном Прибайкалье» посчитали медведей
В «Заповедном Прибайкалье» посчитали медведей
Общество, 12.01.2018
Впервые при определении численности бурого медведя в Прибайкальском национальном парке были использованы фотоловушки
Пять хоккейных кортов построят в Иркутской области
Общество, 12.01.2018
Объекты возведут за счёт средств областного бюджета

Реплика

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Гиперпространство. Живопись. Рынки.
01.12.2017
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Издевательский фарс конкурса на пост министра культуры
17.11.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Жители пользуются услугами по выдаче электронной подписи
29.10.2017
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Живопись и финансы
26.10.2017
Загрузка...
^