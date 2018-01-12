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Борцы из Китая побывали в Иволгинском дацане
Общество, 12.01.2018 16:33
Спортсмены посмотрели на нетленное тело Даши Доржо Итигэлова
В минувшие новогодние праздники, 7 января, Иволгинский дацан посетили борцы из Внутренний Монголии (Китай). В своей резиденции молодых борцов, выступающих в вольном и национальном стилях, и их тренеров принял XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.
После общения с Главой Буддистов России спортсмены побывали во дворце Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэлова, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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