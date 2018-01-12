В Чите сироту не хотели ставить в очередь на жильё

Молодой человек числится в непригодной для проживания квартире, однако ему отказывают в предоставлении бесплатного жилья



Прокурорская проверка Читы защитила права ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Установлено, что за читинцем в своё время постановлением местной администрации была закреплена квартира, в которой до настоящего времени зарегистрированы лишённая родительских прав мать, он сам с дочкой, два его брата. Сам молодой человек в этой квартире не проживает из-за её маленькой площади. Кроме того, такое проживание запрещено законом, так как его мать лишена в отношении него родительских прав.



В этой связи прокурор потребовал через суд отмены такого закрепления. Иск был рассмотрен и оставлен без удовлетворения. Читинцу было рекомендовано обратиться в министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края и объяснить, что проживать в закреплённой квартире невозможно. Однако здесь ему в этом было отказано, объяснив тем, что на момент обращения он уже достиг возраста 23 лет и не относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей.



Тогда прокуратура подала в суд на краевой минтруд. В своём обращении прокурор требовал признать незаконным решение и предоставить жильё площадью не менее 25 квадратных метров, отвечающее техническим и санитарным нормам.



Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

