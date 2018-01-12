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Улан-удэнцы сами выберут общественные места для благоустройства
Общество, 12.01.2018 16:20 Фото:
В столице Бурятии будет запущено рейтинговое голосование
Накануне на брифинге в мэрии сообщили, что по приоритетному проекту «Формирование современной городской среды» изменилось соотношение финансирования. То есть на дворы в 2018 году будут выделять около 60% выделяемых средств вместо 2/3, на общественные территории – 40% вместо 1/3. Какие общественные места в Улан-Удэ нужно благоустроить в первую очередь, будут решать сами горожане.
- Рейтинговое голосование будет проходить в 2 этапа. Сегодняшний день является началом первого этапа. Мы размещаем на сайте органов местного самоуправления в разделе «Городская среда» обновлённый проект программы, в котором указаны все территории, нуждающиеся в благоустройстве, - отметила Елена Заяшникова, начальник отдела экономического мониторинга комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В течение месяца улан-удэнцы должны выбрать, какой, допустим, сквер, парк или бульвар нуждается в преображении. Для сбора же предложений жителей столицы Бурятии по всему городу в поликлиниках, школах, торговых центрах и других местах будут расставлены ящики для голосования.
- Рядом с ящиками будут находиться перечень территорий и короткая памятка, как проголосовать. Нужно взять листок бумаги, который также будет находиться рядом, написать выбранное вами наименование территории и опустить в ящик. В рамках первого этапа будет производиться выявление территорий, которые наиболее популярны среди жителей, нуждаются в благоустройстве, - продолжила она.
Затем после первого тура проекта будут выявлены 9 территорий, получивших максимальное количество голосов. По этим местам разработают дизайн-проекты, после чего эти общественные территории будут обсуждаться на втором этапе.
- Это голосование будет производиться в территориальных счётных комиссиях. Их также по городу будет достаточное количество с тем, чтобы не нужно было всем ехать куда-то в одно место, чтобы не было очередей. Нами будут подготовлены специальные бюллетени, в которых будут указаны 9 выбранных территорий. И из этих 9 территорий гражданин должен выбрать максимум 2 территории. В итоге будет выявлена та самая территория или территории, которые будут благоустроены в 2018 году, - рассказала Елена Заяшникова.
Отметим, что сама программа по благоустройству территорий должна быть утверждена до 31 марта. Общая сумма финансирования в этом году составит 106,7 млн. рублей. Что же касается дворовых территорий, где будут проводиться необходимые работы, то они выбраны.
- Они выбирались по заявочной системе, то есть нами также была проведена кампания по сбору заявок. Последние принимались в администрациях районов, мы об этом оповещали жителей. Все принятые заявки тут же размещались на сайте во вкладке «Городская среда», и в декабре нами был сформирован адресный перечень дворовых территорий, - резюмировала она.
Таким образом, в 2018 году благоустроят 45 дворов в Улан-Удэ.
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