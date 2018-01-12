Из Улан-Удэ вывезли 2153 кубометра снега



Работали 57 единиц спецтехники, в том числе от комбината по благоустройству 39 единиц и дополнительно привлечённой 18 единиц, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



За прошедшие сутки комбинатом по благоустройству с дорог Улан-Удэ вывезено 2153,5 кубометров снега.