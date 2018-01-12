На Байкальской природной территории незаконно набирали воду

По иску прокурора базой отдыха прекращено незаконное водопользование



Прокуратурой Ольхонского района по результатам проверок законности деятельности выявлен факт незаконного водопользования базой отдыха из природного ручья. Действия по водозабору из ручья, расположенного на Байкальской природной территории, ведут к снижению полноводности ручья и изменению естественных, природных стоков в озеро Байкал, что создаёт угрозу к уничтожению уникальной экосистемы озера Байкал.



Руководитель базы отдыха привлечён к административному штрафу. По иску прокурора деятельность по незаконному водопользованию прекращена, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



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