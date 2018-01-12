В «Заповедном Прибайкалье» посчитали медведей

Впервые при определении численности бурого медведя в Прибайкальском национальном парке были использованы фотоловушки



Сотрудники научного отдела учреждения оценили численность бурого медведя в Прибайкальском национальном парке в 85-90 особей. В выводках 2017 года отмечено от 1 до 3 медвежат. В лесничестве «Берег» бурых медведей Байкало-Ленского государственного заповедника учтено 34. В выводках отмечено от 1 до 2 медвежат 2017 года рождения.



Учёт проводился в период всей активности медведя, длившийся в 2017 году с 10 апреля по 21 октября. В местах обитания медведя специалисты регистрировали карточки всех увиденных медведей, а также их следы, проводя измерения ширины и длины большой подушечки передней лапы, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- По ширине подушечки можно приблизительно судить о возрасте зверя и его размерах. У взрослых медведей средних размеров этот показатель составляет 12-13 см, крупных – 14-16 см, очень крупных – свыше 17 см, — уточнила научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова.



В сентябре 2017 года в Листвянском лесничестве Прибайкальского национального парка встречен медведь-рекордсмен огромных размеров, с шириной следа передней лапы 26 см. Впервые при определении численности бурого медведя в Прибайкальском национальном парке использовали фотоловушки, благодаря которым получили 84 снимка медведей.

