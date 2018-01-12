Полицейский Дед Мороз вручил подарки детям в Баргузинском районе Бурятии





Вместе с представителями Общественного совета при отделе полиции они в костюмах Деда Мороза и Снегурочки по месту жительства посетили ребят и с пожеланиями здоровья и хорошей учёбы вручили им сладкие подарки. Кроме того, сказочные герои напомнили им о соблюдении «комендантского часа» и правил дорожного движения, призвали хорошо вести себя в Новом году.



- Визит Деда Мороза стал настоящим чудом для малышей, сказка для которых в этот день стала реальностью, - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



Полицейские собрали денежные средства для приобретения новогодних угощений ребятишкам из неблагополучных и многодетных семей, а также состоящих на профилактическом учёте в ПДН.