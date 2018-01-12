На территории БЦБК построят индустриальный парк «Байкальский чистый продукт»

На месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината появятся другие промышленные предприятия



На площадке бывшего БЦБК в Байкальске планируют построить индустриальный парк «Байкальский чистый продукт». Уже проведены троги на определение проектировщика первой очереди парка.



Согласно документам на сайте Госзакупок, индустриальный парк первой очереди создадут в границах Байкальска на территории промышленной площадки БЦБК и территории городского рынка. Парк представляет собой территории, состоящие из 14 участков общей площадью 46,7 гектара, на которых расположатся промышленные предприятия. Производство будет ориентировано на экологически чистые продукты питания, подарочную, сувенирную продукцию и лекарственные препараты, сообщается на сайте госзакупок.



Финансировать закупку будут правительство Иркутской области и администрация Байкальска. Стоимость работ составит 18,1 миллиона рублей. Сдать объект планируют до 10 декабря 2018 года.





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