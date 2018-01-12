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В Иркутской области увеличат число специалистов по адаптивному спорту
Общество, 12.01.2018 15:40
В этом году количество специалистов, проводящих занятия физкультурой и спортом для людей с ограниченными возможностями в муниципальных образованиях увеличится до 42
В 2018 году в Иркутской области будет расширена региональная система специалистов, проводящих занятия физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями в муниципальных образованиях. Средства на эти цели в размере больше 3 миллионов рублей выделены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.
- В прошлом году в рамках региональной системы работало 26 специалистов, которые проводили занятия и организовывали спортивные мероприятия для людей, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. В этом году мы увеличиваем количество специалистов до 42. В настоящее время решается вопрос, в каких муниципальных образованиях будут работать специалисты, - сказал Илья Резник.
Как отметил министр спорта области, региональная система специалистов по адаптивному спорту очень востребована в муниципальных образованиях Приангарья и необходима для организации физкультурной работы на местах.
- Региональная система формируется по предложениям иркутских региональных отделений общероссийских общественных организаций «Специальная Олимпиада России», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», - подчеркнул Илья Резник.
В 2017 году 26 специалистов региональной системы организовывали занятия и проводили соревнования в 14 населённых пунктах области – в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Братске, Зиме, Тулуне, Железногорске-Илимском, Саянске, Киренске, в посёлках Залари, Мама, Качуг и селе Ербогачен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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