Пять хоккейных кортов построят в Иркутской области

Объекты возведут за счёт средств областного бюджета



Несколько новых хоккейных кортов будет построено в муниципальных образованиях Иркутской области в 2018 году. Их планируется построить за счёт средств областного бюджета. Объекты появятся в посёлке Новобирюсинский Тайшетского района, Улькан и Казачинское Казачинско-Ленского района, селе Хогот Баяндаевского района и Качуге.



- Во-первых, спортивная активность на свежем морозном воздухе - это, прежде всего, здоровье наших детей, во-вторых, во многих населённых пунктах, особенно отдалённых, катки и лыжня являются, по сути, единственным развлечением для жителей всех возрастов. Важно, чтобы для любителей зимних видов спорта были созданы все соответствующие условия - построены современные спортивные сооружения с тёплыми раздевалками, - сказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.



Глава посёлка Улькан - Александр Никищенко, также отметил, что других развлечений для молодёжи практически нет зимой, поэтому в посёлке ждут новый корт, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

