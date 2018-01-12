Круглые сироты в Бурятии будут получать пенсии

Нововведение касается детей, оба родителя которых неизвестны



С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в законе о государственном пенсионном обеспечении. Теперь детям, оба родителя которых неизвестны, положена социальная пенсия, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Бурятии.



- Ранее социальная пенсия таким детям не назначалась, - разъяснила главный специалист-эксперт отдела организации назначения и перерасчета пенсий по Бурятии Елена Максарова.



К детям, оба родителя которых неизвестны, относятся найденные (подкинутые) дети. А также оставленные матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её личность. При регистрации рождения найденных таких детей сведения о родителях в запись акта о его рождении не вносятся, а в свидетельстве о рождении в сведениях о родителях ставится прочерк.



Теперь такие дети будут получать социальную пенсию до достижения 18 лет. Законом также предусмотрено продление получения пенсии до 23 лет, если они продолжат обучение по очной форме, поступив в вузы или колледжи.



В случае усыновления ребёнка выплата указанной пенсии будет прекращена с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло усыновление.



Социальная пенсия назначается при условии постоянного проживания в Российской Федерации, с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на неё.



Датой возникновения права у детей, оба родителя которых неизвестны, родившихся до 2018 года, является дата вступления в силу закона, то есть 1 января 2018 года. Законным представителям этих детей необходимо обратиться с заявлением о назначении пенсии и необходимыми документами в территориальные органы ПФР по месту проживания не позднее января 2018 года. Несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно



У детей, родившихся после 1 января 2018 года, датой возникновения права на социальную пенсию будет дата составления записи акта о рождении, указанная в свидетельстве о рождении ребёнка. В этом случае, для назначения социальной пенсии со дня возникновения права на пенсию, заявление о назначении пенсии и необходимые документы законным представителям ребенка следует подать в территориальные органы ПФР в месяце регистрации рождения ребёнка.



К заявлению о назначении пенсии должны быть приложены следующие необходимые документы:



- свидетельство о рождении ребёнка или документ органа записи актов гражданского состояния, в которых отсутствуют сведения об обоих родителях;



- документ о постоянном проживании в Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания в специализированных учреждениях, в жилых помещениях, занимаемых семьей опекуна или приемной семьей);



- для учащихся старше 18 лет документ об обучении по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;



- в соответствующих случаях документ о проживании в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.



Законному представителю дополнительно необходимо представить документ, удостоверяющий его полномочия, а также документ, удостоверяющий его личность и место жительства. Для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекунов или попечителей необходим документ, удостоверяющий личность руководителя организации и назначение его на соответствующую должность. Если от имени руководителя организации выступает уполномоченное лицо, то необходима доверенность, оформленная в установленном порядке и документ, удостоверяющий личность представителя, если доверенность удостоверена не нотариусом.



Несовершеннолетним пенсионерам доставка пенсии может производиться как на его имя, так и на имя его законного представителя. Если законным представителем ребенка является организация для детей, оставшихся без попечения родителей, то доставка пенсии может осуществляться путем перечисления на счёт в этой организации. В любом случае суммы пенсии, причитающиеся несовершеннолетнему ребёнку, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открытый в кредитной организации.



Ребёнок, достигший возраста 14 лет, может получать пенсию самостоятельно.



Если получатель социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будет выполнять оплачиваемую работу (например, учащийся по очной форме в учебном заведении), то факт работы на выплату социальной пенсии влиять не будет, пенсия будет выплачиваться в полном объёме.



В случае усыновления ребенка выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребёнок был усыновлен.



Об обстоятельствах, при наступлении которых выплата пенсии прекращается, получатель социальной пенсии (его законный представитель) должен безотлагательно известить территориальный орган ПФР.

