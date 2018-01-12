«Культурный десант» побывал в трёх районах Иркутской области

Жителям рассказывали о русской культуре и показали документальный фильм



«Культурный десант» побывал в трёх районах Иркутской области. В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» сотрудники центра русского языка, фольклора и этнографии совместно с представителями союза мастеров народного искусства «Оникс» совершили выезды в посёлки Аларского, Качугского и Баяндаевского районов.



Жителям рассказывали о традиционной русской культуре, показали документальный фильм «Уходящие голоса» кинорежиссера Юлии Бывшевой об экспедициях, во время которых сотрудники центра русского языка, фольклора и этнографии собирают сказания, легенды и предания жителей Иркутской области.



Руководитель центра Галина Медведева представила свою новую книгу – первый том словаря «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина». С детьми провели интеллектуальную игру «Пословицы народов Прибайкалья», лекцию-беседу «Сказки Прибайкалья», представили народный календарь сибирских старожилов «Праздники осени».



Мастера декоративно-прикладного искусства Нина и Александр Ивановы, члены союза мастеров народного искусства «Оникс» провели мастер-классы по изготовлению кукол «Параскева», «Мать и дитя», берестяных дудочек «Манок» и ободков «Головотяжец». Жителям рассказали о предназначении этих предметов в быту русского народа, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Мы стараемся привить интерес к традиционной русской культуре, которая была развита на этих территориях еще 40-50 лет назад, рассказываем людям, как жили их бабушки и прабабушки. Это нужно, чтобы сохранить преемственность поколений, беречь устное народное творчество, развивать народные промыслы, - сказала заместитель руководителя центра русского языка, фольклора и этнографии Наталья Напартэ.

