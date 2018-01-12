|
12 Января
11 Января
Популярное
|
«Культурный десант» побывал в трёх районах Иркутской области
Общество, 12.01.2018 13:19
Жителям рассказывали о русской культуре и показали документальный фильм
«Культурный десант» побывал в трёх районах Иркутской области. В рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» сотрудники центра русского языка, фольклора и этнографии совместно с представителями союза мастеров народного искусства «Оникс» совершили выезды в посёлки Аларского, Качугского и Баяндаевского районов.
Жителям рассказывали о традиционной русской культуре, показали документальный фильм «Уходящие голоса» кинорежиссера Юлии Бывшевой об экспедициях, во время которых сотрудники центра русского языка, фольклора и этнографии собирают сказания, легенды и предания жителей Иркутской области.
Руководитель центра Галина Медведева представила свою новую книгу – первый том словаря «Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина». С детьми провели интеллектуальную игру «Пословицы народов Прибайкалья», лекцию-беседу «Сказки Прибайкалья», представили народный календарь сибирских старожилов «Праздники осени».
Мастера декоративно-прикладного искусства Нина и Александр Ивановы, члены союза мастеров народного искусства «Оникс» провели мастер-классы по изготовлению кукол «Параскева», «Мать и дитя», берестяных дудочек «Манок» и ободков «Головотяжец». Жителям рассказали о предназначении этих предметов в быту русского народа, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Мы стараемся привить интерес к традиционной русской культуре, которая была развита на этих территориях еще 40-50 лет назад, рассказываем людям, как жили их бабушки и прабабушки. Это нужно, чтобы сохранить преемственность поколений, беречь устное народное творчество, развивать народные промыслы, - сказала заместитель руководителя центра русского языка, фольклора и этнографии Наталья Напартэ.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителям рассказывали о русской культуре и показали документальный фильм
В Тункинском районе сотрудники ГИБДД и активисты отряда ЮИД провели акцию «Осторожно, дети». Профилактическое мероприятие поддержал глава сельского поселения «Хужиры» Валерий Сыбенов
Студенческие игры состоятся весной 2019 года в Красноярске
У купелей будут круглосуточно дежурить спасатели, полиция и медики
Полицейские и общественники поздравили с новогодними праздниками воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В Иволгинском районе свидетельство о рождении получил новорождённый Артём, а в Кабанском – Варвара. Также узами брака скрепили свои отношения двое влюблённых
Годовалому малышу из Аги, больному смертельным мрамором, срочна нужна помощь. Если упустить время, Бэлиг не выживет
Образовательные объекты появятся в разных районах столицы
За неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка
Из перечня документов исключили ряд справок и выписок
Норма составила не более 2% транс-изомеров
Авария произошла в центре города
Самими популярными стали детские новогодние подарки
В ходе игры учащиеся проверили знания по юридической дисциплине
Правда, Бурятия оказалась в списке «Фрирайд без подъёмников»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...