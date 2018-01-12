В Тункинском районе прошла акция «Осторожно, дети»

В Тункинском районе сотрудники ГИБДД и активисты отряда ЮИД провели акцию «Осторожно, дети». Профилактическое мероприятие поддержал глава сельского поселения «Хужиры» Валерий Сыбенов



Мероприятия началось с танцевального флеш-моба, которым дети решили привлечь внимание участников дорожного движения. Затем ребята обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге во время школьных каникул.





- Несмотря на зимние морозы, многие школьники проводят свободное время на улице, поэтому вам необходимо проявлять бдительность, - обращались они к автомобилистам. – Особое внимание следует уделить пешеходным переходам и местам развлечения детей – горкам, каткам, хоккейным площадкам.



Обращения юных инспекторов движения поддержал и глава сельского поселения. Он напомнил, что жизнь и здоровье маленьких сельчан зависят от действий водителей за рулём, их ответственного отношения к вопросам безопасности на дороге, сообщает УГИБДД по республике.





Вместе с автоинспекторами глава разъяснил меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД и призвал жителей села исключить факты управления автомобилем в состоянии опьянения.