В Бурятии ищут руководителя штаба «Универсиады 2019»

Студенческие игры состоятся весной 2019 года в Красноярске



Молодёжный центр Минспорта Бурятии открывает республиканский штаб всемирной зимней Универсиады 2019 и объявляет конкурс на должность руководителя штаба.



XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В играх примут участие более трёх тысяч молодых спортсменов из 50 стран. В рамках студенческих игр будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Как сообщают в ведомстве, руководитель штаба будет заниматься планированием и общей координацией деятельности штаба. Также на него будет возложена обязанность организации мероприятий, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественностью, дирекцией и многое другое.



- Поэтому кандидат на должность руководителя должен обладать организаторскими способностями и лидерскими качествами, быть ответственным, идейным, креативным, целеустремленным и коммуникабельным. Вас ждёт сложная, но важная и интересная миссия! - уточняется в сообщении.



При этом отмечается, что состав заместителей руководителя штаба будет отобран из числа финалистов конкурса. Все желающие занять этот пост могут подать заявки до 20 января на электронный адрес mcrb@yandex.ru. При этом необходимо подать заполненную анкету, размещённую на сайте министерства. Также в письме необходимо написать программу работы штаба в свободной форме.

