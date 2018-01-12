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В России установили предельную норму трансжиров в маргарине

В России установили предельную норму трансжиров в маргарине
Общество,  12.01.2018 10:32 Фото:pixabay.com
Норма составила не более 2% транс-изомеров

Теперь в маргаринах и всевозможных заменителях молочного жира должно содержаться не более 2 % транс-изомеров жирных кислот или, как их чаще называют, трансжиров, сообщает «РГ». На территории Таможенного союза, включающего Россию, Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан, вступили в силу изменения к техническому регламенту на масложировую продукцию.

Как пояснили в Евразийской экономической комиссии, под ограничение попали такие продукты, как маргарины, растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, растительно-сливочные и растительно-жировые топленые смеси, жиры специального назначения (то есть кулинарные, кондитерские, хлебопекарные жиры), заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао, заменителей масла какао. Во всех этих продуктах содержатся транс-изомеры.

Как поясняет начальник лаборатории химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Бессонов, транс-изомеры жирных кислот бывают животного и промышленного производства.

- Организм животных, в частности коров, вырабатывает такие изомеры, - рассказывает Бессонов. - Поэтому трансжиры присутствуют и в молоке, и в сливочном масле, и в сыре, и в сметане, и в говядине. Но это - природные животные транс-изомеры. А есть еще транс-изомеры промышленного производства, которые считаются наиболее опасными для здоровья человека.

Промышленные трансжиры получают при гидрировании растительных масел. Это - химический процесс, целью которого является превращение жидких масел в твёрдые для их широкого применения в качестве ингредиентов при жарке и выпечке.

Гидрогенизированные масла используются в пищевом производстве для приготовления таких продуктов, как печенье, торты, пироги, всевозможные чипсы и фаст-фуд.

Считается, что опасная для человека доза - менее 3 граммов трансжиров в день. А, по оценке Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, россиянин в день употребляет 3-4 грамма трансжиров, которые содержатся, прежде всего, в популярных фаст-фудах, печенье, мороженом, глазированных сырках, всевозможной выпечке, одним словом, во всем том, что все так любят употреблять в качестве перекуса между основными приемами пищи.

- Долю трансжиров однозначно необходимо уменьшать, но не только в маргарине и кулинарных и кондитерских жирах, - подчеркивает Владимир Бессонов. - Мы выступаем за то, чтобы ввести нормирование всех видов переработанных жиров. С таким предложением обратились в минздрав и Роспотребнадзор. Кроме этого, по нашему мнению, необходимо законодательно обязать производителей указывать на всех без исключения продуктах питания наличие присутствия в них трансжиров и их непосредственное количество. Тогда покупатель сможет сам просчитать, сколько он съедает в день таких жиров.

Стоит особо подчеркнуть, что сегодня только производители, выпускающие маслосодержащие продукты с трансжирами, обязаны указывать их количество на этикетках своих товаров. При этом маркировка должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. Надписи, знаки, символы должны быть контрастны фону, на котором размещена маркировка. Размер шрифта установлен только для даты изготовления и срока годности масложировой продукции (при массе продукции до 100 граммов размер шрифта не менее 2,8 мм; при массе продукции свыше 100 граммов - не менее 3,2 мм).
 
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