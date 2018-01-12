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National Geographic включил бурятскую гору в список главных зимних курортов России
Общество, 12.01.2018 09:38
Правда, Бурятия оказалась в списке «Фрирайд без подъёмников»
National Geographic Traveler представил публикацию о главных зимних курортах России.
В списке оказались такие популярные объекты, как краснодарская «Красная Поляна», где проходила Олимпиада в Сочи, курорт «Шерегеш» в Кемеровской области, склоны Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Также в рейтинг вошли гора Морозая (Камчатский край), активно развивающий курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, два курорта Мурманской области у подножия Хибин, «Горный воздух» в Сахалинской области, построенный на горе Большевик, небольшие курорты в Башкирии «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», склоны в алтайской «Белокурихе», а также курорт Домбай в Карачаево-Черкесии с богатейшим советским прошлым.
Любопытно, что «Гора Соболиная» в Байкальске в список National Geographic Traveler не попала вовсе.
Зато в рейтинге оказалась бурятская гора Мамай. Правда, в списке «Фрирайд без подъёмников».
«До шести метров снега за сезон и нескучный рельеф делают Мамайское ущелье культовым направлением для неприхотливых фрирайдеров. Условия спартанские: проживание в домиках-приютах или утеплённых палатках, в гору подниматься на лыжах или сплитборде. По выходным собирается весёлая байкальская тусовка, а вот в будни малолюдно. И с мобильной связью здесь туго», - говорится в публикации.
Также в этот же список оказалось местечко Даван в Иркутской области.
«Метеостанция, где можно ночевать в отапливаемом вагончике, — прямо на перевале в 500 километрах от Иркутска. В основном тут спускаются с двух гор — Северобайкальской и Ленинградской, подниматься же можно пешком или на ратраке. Вершин в окрестностях столько, что есть шансы сделать первоход в каком-нибудь кулуаре. Уклон — до 50 градусов, опасность лавин. Берите гида!» - призывает National Geographic Traveler.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии уже давно планируют развить горнолыжный курорт на горе Мамай. В прошлом году поддержку высказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Он даже сравнил планы развития горного туризма на Мамае с сочинским горным и морским кластером, которые были построены к Олимпиаде в Сочи.
Вскоре Ростуризм официально включил гору Мамай в туристский кластер «Подлеморье». Уже найден потенциальный инвестор. «Нашей задачей является создание организованного туризма, высококачественного и круглогодичного. Местоположение курорта «Мамай» на сегодняшний день очень удобно, туда уже организован турпоток более 4 тысяч человек ежегодно. Мы хотим сделать курорт мирового уровня», - заявила представитель девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко.
Данная местность имеет большие преимущества: здесь есть и горнолыжные склоны, и песчаный пляж Байкал, а также более 10 озёр. Кроме того, здесь мягкий климат, который уже получил название «сибирские Альпы». Инвесторы предложили создать горнолыжный курорт, биатлонную школу и большой детский лагерь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2017 года любители горнолыжного спорта устроили на горе Орлиная на Верхней Берёзовке массовый спуск. Таким образом, федерация экстремальных видов спорта «Байкальский экстрим» привлекла внимание к проблеме отсутствия современной горнолыжной инфраструктуры в Бурятии.
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