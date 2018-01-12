 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Января

11 Января

Популярное

National Geographic включил бурятскую гору в список главных зимних курортов России

National Geographic включил бурятскую гору в список главных зимних курортов России
Общество,  12.01.2018 09:38
Правда, Бурятия оказалась в списке «Фрирайд без подъёмников»

National Geographic Traveler представил публикацию о главных зимних курортах России.

В списке оказались такие популярные объекты, как краснодарская «Красная Поляна», где проходила Олимпиада в Сочи, курорт «Шерегеш» в Кемеровской области, склоны Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Также в рейтинг вошли гора Морозая (Камчатский край), активно развивающий курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, два курорта Мурманской области у подножия Хибин, «Горный воздух» в Сахалинской области, построенный на горе Большевик, небольшие курорты в Башкирии «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск», склоны в алтайской «Белокурихе», а также курорт Домбай в Карачаево-Черкесии с богатейшим советским прошлым.

Любопытно, что «Гора Соболиная» в Байкальске в список National Geographic Traveler не попала вовсе.

Зато в рейтинге оказалась бурятская гора Мамай. Правда, в списке «Фрирайд без подъёмников».

«До шести метров снега за сезон и нескучный рельеф делают Мамайское ущелье культовым направлением для неприхотливых фрирайдеров. Условия спартанские: проживание в домиках-приютах или утеплённых палатках, в гору подниматься на лыжах или сплитборде. По выходным собирается весёлая байкальская тусовка, а вот в будни малолюдно. И с мобильной связью здесь туго», - говорится в публикации.

Также в этот же список оказалось местечко Даван в Иркутской области.

«Метеостанция, где можно ночевать в отапливаемом вагончике, — прямо на перевале в 500 километрах от Иркутска. В основном тут спускаются с двух гор — Северобайкальской и Ленинградской, подниматься же можно пешком или на ратраке. Вершин в окрестностях столько, что есть шансы сделать первоход в каком-нибудь кулуаре. Уклон — до 50 градусов, опасность лавин. Берите гида!» - призывает National Geographic Traveler.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии уже давно планируют развить горнолыжный курорт на горе Мамай. В прошлом году поддержку высказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он даже сравнил планы развития горного туризма на Мамае с сочинским горным и морским кластером, которые были построены к Олимпиаде в Сочи.

Вскоре Ростуризм официально включил гору Мамай в туристский кластер «Подлеморье». Уже найден потенциальный инвестор. «Нашей задачей является создание организованного туризма, высококачественного и круглогодичного. Местоположение курорта «Мамай» на сегодняшний день очень удобно, туда уже организован турпоток более 4 тысяч человек ежегодно. Мы хотим сделать курорт мирового уровня», - заявила представитель девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко.

Данная местность имеет большие преимущества: здесь есть и горнолыжные склоны, и песчаный пляж Байкал, а также более 10 озёр. Кроме того, здесь мягкий климат, который уже получил название «сибирские Альпы». Инвесторы предложили создать горнолыжный курорт, биатлонную школу и большой детский лагерь. 





Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2017 года любители горнолыжного спорта устроили на горе Орлиная на Верхней Берёзовке массовый спуск. Таким образом, федерация экстремальных видов спорта «Байкальский экстрим» привлекла внимание к проблеме отсутствия современной горнолыжной инфраструктуры в Бурятии. 
горнолыжный курорт спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Культурный десант» побывал в трёх районах Иркутской области
«Культурный десант» побывал в трёх районах Иркутской области
Общество, 12.01.2018
Жителям рассказывали о русской культуре и показали документальный фильм
В Тункинском районе прошла акция «Осторожно, дети»
В Тункинском районе прошла акция «Осторожно, дети»
Общество, 12.01.2018
В Тункинском районе сотрудники ГИБДД и активисты отряда ЮИД провели акцию «Осторожно, дети». Профилактическое мероприятие поддержал глава сельского поселения «Хужиры» Валерий Сыбенов
В Бурятии ищут руководителя штаба «Универсиады 2019»
В Бурятии ищут руководителя штаба «Универсиады 2019»
Общество, 12.01.2018
Студенческие игры состоятся весной 2019 года в Красноярске
70 иорданей будут оборудованы в Иркутской области в Крещение
70 иорданей будут оборудованы в Иркутской области в Крещение
Общество, 12.01.2018
У купелей будут круглосуточно дежурить спасатели, полиция и медики
Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников детского центра в Бурятии
Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников детского центра в Бурятии
Общество, 12.01.2018
Полицейские и общественники поздравили с новогодними праздниками воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
В двух районах Бурятии зарегистрировали новорождённых и молодожёнов
В двух районах Бурятии зарегистрировали новорождённых и молодожёнов
Общество, 12.01.2018
В Иволгинском районе свидетельство о рождении получил новорождённый Артём, а в Кабанском – Варвара. Также узами брака скрепили свои отношения двое влюблённых
Жителей Бурятии просят спасти малыша Бэлига от смертельной болезни
Жителей Бурятии просят спасти малыша Бэлига от смертельной болезни
Общество, 12.01.2018
Годовалому малышу из Аги, больному смертельным мрамором, срочна нужна помощь. Если упустить время, Бэлиг не выживет
В Улан-Удэ построят новые школы для двух тысяч учеников
В Улан-Удэ построят новые школы для двух тысяч учеников
Общество, 12.01.2018
Образовательные объекты появятся в разных районах столицы
Жителям Бурятии напомнили, чем грозит неиспользование участка по назначению
Жителям Бурятии напомнили, чем грозит неиспользование участка по назначению
Общество, 12.01.2018
За неиспользование земельного участка по назначению собственнику грозит штраф или изъятие участка
В России облегчили процедуру усыновления
В России облегчили процедуру усыновления
Общество, 12.01.2018
Из перечня документов исключили ряд справок и выписок
В России установили предельную норму трансжиров в маргарине
В России установили предельную норму трансжиров в маргарине
Общество, 12.01.2018
Норма составила не более 2% транс-изомеров
13 домов, школа и детсад Улан-Удэ остались без воды
13 домов, школа и детсад Улан-Удэ остались без воды
Общество, 12.01.2018
Авария произошла в центре города
Россияне увеличили траты на новогодние сладости
Россияне увеличили траты на новогодние сладости
Общество, 12.01.2018
Самими популярными стали детские новогодние подарки
В БГУ провели «Свою игру»
Общество, 12.01.2018
В ходе игры учащиеся проверили знания по юридической дисциплине
National Geographic включил бурятскую гору в список главных зимних курортов России
National Geographic включил бурятскую гору в список главных зимних курортов России
Общество, 12.01.2018
Правда, Бурятия оказалась в списке «Фрирайд без подъёмников»

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^