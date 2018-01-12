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Россияне увеличили траты на новогодние сладости
Общество, 12.01.2018 10:02 Фото:
Самими популярными стали детские новогодние подарки
Жители России увеличили траты на новогодние сладости - в среднем в 2017 году они составили 650 рублей на человека. Эта цифра на 20% больше аналогичных расходов в конце 2016 года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка.
Отмечается, что самым популярным форматом сладостей, покупаемых перед Новым годом, оставались детские новогодние подарочные наборы. Также россияне предпочли покупать специальные праздничные наборы шоколада, конфет и фигурный шоколад.
По итогам года траты россиян на кондитерские изделия могут достигнуть примерно 7,2 тыс. рублей на человека, передают «Известия».
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