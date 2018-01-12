Жители 12 домов Улан-Удэ остались без света

Авария произошла на подстанции «Левобережная»



Накануне вечером в 18.20 аварийно отключился фидер 15 подстанции «Левобережная». Без электроэнергии остались жители 12 домов по улице Трубачеева, а также один дом по улице Приречная 17.



В 19.43 всех потребителей запитали через резервную подстанцию. Оказалось, был неисправен кабель подстанциями 504 и 505. Время устранения 1 час 23 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

