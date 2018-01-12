В Бурятии сточные воды загрязняли Байкал

В дело вмешалась республиканская прокуратура



Прокурорская проверка Кабанского района выявила нарушения природоохранного законодательства. Там ненадлежаще очищенные сточные воды сбрасываются в реку Мысовка, впадающую в озеро Байкал и относящуюся к рыбохозяйственному водоему 1 категории.



Суд возложил обязанности на ООО «Комплекс очистных сооружений» разработать до 30 июля 2018 года проект нормативов допустимого воздействия на реку Мысовка при сбросе сточных вод с очистных сооружений города Бабушкин Кабанского района. Также им необходимо оборудовать контрольно-измерительной аппаратурой для учёта объёма сбрасываемых вод и контроля качества сбрасываемых вод в реку Мысовка с очистных сооружений города Бабушкин до 30 сентября.



Кроме того, на администрацию МО ГП «Бабушкинское» совместно с ООО «Комплекс очистных сооружений» возложена обязанность обеспечить соблюдение проектных показателей предельно допустимых концентраций вредных веществ при сбросе сточных вод с очистных сооружений города Бабушкин, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



