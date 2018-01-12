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Волонтёры Иркутской области поедут на Чемпионат мира по футболу-2018
Общество, 12.01.2018 08:16
Интерес к добровольческому движению в Иркутской области высок
Жители Иркутской области в качестве волонтёров примут участие в Чемпионате мира по футболу, который пройдёт в 12 городах России в 2018 году. Как рассказал руководитель Иркутского отделения Иркутского регионального волонтёрского центра Григорий Гриценко, который будет добровольцем работать на ЧМ-2018 в Сочи, интерес к добровольческому движению в Иркутской области высок.
- В 2014 году я работал в качестве волонтёра на зимних Олимпийских играх в Сочи, а вернувшись, стал искать земляков, которые также были на Олимпиаде добровольцами, и вместе мы основали Иркутский региональный волонтерский центр, имеющий событийно-спортивную направленность. Сегодня в нашем центре зарегистрировано около 2,5 тысячи добровольцев в возрасте от 16 до 40 лет из разных муниципальных образований региона, - рассказал Григорий Гриценко. – На первый взгляд, кажется, что работа волонтёров малозначительна и не требует больших усилий, однако на самом деле для проведения мероприятий международного уровня требуется серьёзный уровень подготовки добровольцев и полная самоотдача. Ведь от их работы будет зависеть впечатление от события участников, зрителей и гостей.
По словам Григория Гриценко, трудно назвать точную цифру волонтёров из Иркутской области, которые смогли пройти отбор для работы на ЧМ по футболу. Ему самому подтверждение пришло буквально на днях.
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка подчеркнул, что волонтёрство – отличная возможность, в том числе для молодёжи, оказаться в центре таких знаковых для страны спортивных событий, как ЧМ по футболу 2018. Спикер также отметил, что развитие волонтёрского движения – важный показатель развития гражданского общества в целом. Он напомнил, что 2018 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтёра).
- Добровольцы – это неравнодушные, замотивированные люди, которые выполняют огромный объем работы абсолютно бескорыстно, – подчеркнул спикер областного парламента. – Мы видим поступательное развитие гражданского самосознания в нашей стране, и конечно, проведение различных мероприятий, посвященных теме добровольчества, будет способствовать этому процессу. Уже сегодня очевидно, что территории, где граждане занимают наиболее активную позицию, получают больше финансирования, в них реализуется больше проектов, и к людям приходит понимание этого, появляется желание что-то менять и вера в собственные силы.
По словам Сергея Брилки, в Иркутской области уже семь лет успешно реализуется проект «Народные инициативы», и опыт нашего региона признан одним из самых эффективных. В прошлом году успешно стартовала реализация ряда проектов, в том числе по созданию комфортной городской среды, в рамках которых решение о благоустройстве территорий принимают сами жители, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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