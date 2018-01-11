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Три лучших проекта новой набережной в Улан-Удэ получат призы
Общество, 11.01.2018 17:10
«Самой набережной не существует: мы должны понимать, что это гидротехническое сооружение – дамба», - заявили сегодня в мэрии
Сегодня на брифинге в мэрии Улан-Удэ сообщили подробности об открытом конкурсе на эскизный проект по благоустройству городской набережной реки Уда. Принимать участие в состязании могут как физические, так и юридические лица.
- Суть этого конкурса в том, чтобы как можно большее количество участников привлечь при проектировании эскизного проекта, при разработке предложений по нашей набережной. В конечном итоге мы хотим выйти на рейтинговое голосование именно по трём лучшим – выбранным комиссией – предложениям. Самой набережной, как таковой, не существует: мы должны понимать, что это гидротехническое сооружение – дамба. Поэтому о какой-либо привлекательности набережной мы не говорим, - рассказал Александр Маренич, председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.
Сейчас в мэрии разрабатывается конкурсная документация. Само же мероприятие будет поделено на два этапа. В первом туре пройдёт отбор проектов членами специальной комиссии, во втором – состоится рейтинговое голосование горожан по трём лучшим предложениям разработчиков. Призовой фонд конкурса будет делиться между победителем и двумя участниками, которые займут 2 и 3 места. Награждение пройдёт 5 апреля.
- Это делается для того, чтобы мы понимали, что наша набережная тоже может быть комфортной средой, и она может войти в приоритетные проекты по комфортной среде, - продолжил он.
Одна из целей конкурса – рассмотреть как можно больше интересных и грамотных предложений от экспертов.
- Сейчас в Минприроды Бурятии на экспертизе находится проект по реконструкции нашей дамбы, проходящей по центру Улан-Удэ. И вот эти проекты надо будет увязывать. Наше предложение: чтобы эскизный проект затрагивал как можно больше территорий, прилегающих к набережной, чтобы нам проектировщики дали предложения. У нас даже есть предложение о том, чтобы «завязать» набережную с основанием города, - подытожил Александр Маренич.
Проект ориентировочно стартует 15 января, тогда же начнётся и приём заявок на участие в конкурсе.
Напомним, о том, что в Улан-Удэ будет построена новая набережная, ранее сообщил на странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Для того, чтобы предложения были качественно проработанными и в конкурсе приняли участие в том числе и профессиональные архитекторы и специализированные организации, определен призовой фонд до 3 млн. рублей. Вместе с тем, требований к участникам конкурса специальных нет, приглашаем всех желающих. Главное, чтобы предложенный вариант набережной был красивым, удобным, функциональным и реалистичным (реалистичным - это значит без отделки итальянским розовым мрамором и хрустальными перилами), - пояснил Алексей Цыденов.
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