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Жители Бурятии не заплатили 170 миллионов налогов
Общество, 11.01.2018 17:22
В бюджет перечислено 866,7 миллиона рублей налогов
2 декабря истёк срок уплаты имущественных налогов. Всего жителям Бурятии за 2016 год было начислено налогов на землю, имущество и транспорт на сумму 1,037 млрд рублей, сообщает Управление ФНС по Бурятии.
На 14 декабря сумма уплаченных и перечисленных в бюджет налогов составила 866,7 млн руб.
- Это означает, что 84% от начисленной суммы собрано, что считается неплохим показателем. С другой стороны, получается, что определённый, и довольно значительный процент жителей Бурятии до сих пор не уплатил имущественные налоги. Они так же, как и остальные, пользуются всеми своими правами, обеспеченными государством, но при этом не исполняют свои конституционные обязанности. От их недобросовестности бюджет недосчитался 150 млн руб. А если учесть, что имущественные налоги пополняют непосредственно республиканский и местные бюджеты, то получается, что они лишили этих денег свою республику, - отмечают налоговики.
У тех, кто успел оплатить налоги теперь сумма задолженности растёт каждый день, поскольку за уплату налогов с опозданием предусмотрены пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным законодательством днём уплаты налога, то есть со 2 декабря. Размер пени рассчитывается как произведение суммы налога на 1/300 ставки рефинансирования за 1 день просрочки (ставка Центробанка на сегодня составляет 8,25%).
Налоговая служба начала рассылку должникам требований об уплате задолженности. В случае не исполнения требования, будет подано заявление в суд о выдаче судебного приказа. Далее приказ направляется на исполнение в банк (списание со счёта), работодателю (удержание с зарплаты) или на принудительное исполнение в службу судебных приставов.
- Но конечно, доводить дело до столько неприглядного конца – неразумно, - уверены в УФНС по Бурятии.
Узнать сумму задолженности можно разными способами: в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой, на портале госуслуг или во время визита в налоговую инспекцию. По телефону такие сведения давать запрещено, во избежание разглашения конфиденциальной информации.
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