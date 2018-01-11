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Константин Мошковский о снеге на крышах Улан-Удэ: Есть угроза - обязаны ликвидировать
Общество, 11.01.2018 12:04 Фото:
Администрация Улан-Удэ в режиме онлайн следит за уборкой снега в городе, особенно скопившегося на крышах и потенциально угрожающего жизням горожан
По данным комитета городского хозяйства администрации (КГХ) Улан-Удэ в декабре в Улан-Удэ выпало аномальное количество осадков - 50 мм. О борьбе с одним из негативных последствий столь неожиданного обильного дара природы – снегом на крышах – «Байкал-Daily» рассказал председатель КГХ Константин Мошковский.
- Согласны ли вы, что снег на крышах сейчас и в преддверие грядущего таяния представляет даже большую опасность для жителей Улан-Удэ, чем на дорогах?
- Да, и сейчас обязанность управляющих компаний и вообще собственников зданий (частных, республиканскими, федеральных) – очистить свои крыши. Комитет городского хозяйства контролирует этот процесс. Это большой риск, и мы бы так остро не реагировали и не ставили задачу для Управления административного контроля ужесточить меры вплоть до вынесения штрафов. Главное - не допустить несчастных случаев. Следует отметить, что этой зимой происшествий, связанных с падением снега с крыш, в Улан-Удэ не зарегистрировано.
- Как взаимодействует руководство города с бюджетными учреждениями города, управляющими компаниями, ТСЖ и другим организациями, которые должны убрать крыши?
- Ежедневно в рабочем порядке и еженедельно по понедельникам собираемся на совещании со всеми управляющими компаниями, ТСЖ, и другими собственниками зданий. И обсуждаем различные проблемы. А в декабре главной темой стали эти аномальные осадки. Вот вчера, в первый после выходных день, я, во-первых, поблагодарил управляющие компании за работу во время новогодних каникул, потому что они прошли относительно спокойно, и не было никаких катаклизмов или технологических сбоев. А потом ещё раз попросил их обратить внимание на состояние крыш многоквартирных домов. Поскольку ситуация довольно серьёзная и требует финансовых затрат, мы решили, что если собственник здания или управляющая компания не реагирует после 2-3 предупреждений, то мы будем штрафовать. Ведь это потенциально опасная ситуация, связанная с жизнью наших горожан не много не мало. Но пока таких прецедентов, чтобы управляющая компания никак не реагировала, нет.
У меня есть данные метеорологов - в декабре у нас выпало около 50 мм осадков. Когда норма для региона составляет 10 мм. Это полуметровый слой снега по всему Улан-Удэ! Огромное количество снега, которое в пять раз превышает максимальную отметку. В принципе, для таких сибирских городов, как Томск это более привычная ситуация. Там у них в среднем в декабре выпадает 35 мм осадков в месяц. А наш город никогда такого не видел за последние десятилетия.
- Как постоянно осуществляется связь между управляющими компаниями и профильными структурами администрации города?
- У нас есть чат в мессенджере «Жизнеобеспечение города». Тут в режиме онлайн выкладывают видеоотчёты – уборки снега с дорог, крыш. С адресами, где были проведены работы. В нём зарегистрированы все управляющие компании города, комбинат по благоустройству. Здесь все очень активно переписываются, отчёты приходят в любое время суток. Ведь улицы от снега в основном убирают ночью. Поэтому горожане говорят, что не видят технику. Как её увидеть, если она ночью работает? Причём невозможно уборку делать днём – у нас такая интенсивность движения, мы просто парализуем город.
А ещё если бывают какие-то просьбы, они очень оперативно выполняются. В конце прошлого года особенно много было фото и видео уборки снега с крыш. И не только с крыш убирали, но и вообще на своих территориях. Как управляющие компании, так и предприятия.
- Как ведётся мониторинг состояния крыш?
- У нас работает Управление административного контроля, которое выявляет потенциально опасные крыши и выписывает предостережения. По каждому району города работают по 4 человека. Они занимаются и контролем уборки мусора и рекламы. У них уже отработана система выявления – у каждого свой район, и в нём он отслеживает состояние крыш высотных домов. Во-первых, предупреждают. Штрафовать задачи нет. Главное же, чтобы работа сделана была. А потом проверяют выполнение предписания. В первую очередь, управляющая компания должна оградить опасное место, чтобы обезопасить людей. Потому что в ту же минуту они не наймут верхолазов или вышку, чтобы сразу убрать.
Я прошёлся по городу. Возле потенциально опасных участков – ленточка, табличка, о том, что возможен сход снега. То есть все по правилам сделано.
Следующим этапом управляющая компания в течение 3 дней должна убрать крышу. Мы так определились. У нас в кодексе не прописан конкретный срок. Есть угроза – её обязаны ликвидировать оперативно.
- Где уже удалось «обезвредить» крыши, находившиеся в очень критическом состоянии?
- У нас основной проблемой стало не количество снега на крышах. Представьте, 600 домов нужно было очистить в короткое время. Среагировали все где-то после 15 декабря, когда осадков было уже много. И все в одно время начали искать технику. Хотя мы трижды управляющие компании предупреждали ещё до того, как стеной снег пошёл. Это тема инерционная, никто сразу не побежал чистить крыши. Проблемы были с тем, что отсутствовали лицензии у некоторых верхолазов. И с тем, что у нас нет такого количества вышек – их всего 15. К ним управляющие компании в очередь выстраивались. Ведь обыкновенно заявки к ним не такие частые. А тут на некоторых домах даже несколько раз убирали.
- Когда руководство города планирует полностью устранить риски падения снега, а в дальнейшем сосулек с крыш?
- Управляющими организациями сейчас порядка шестисот крыш многоквартирных домов очищено. Если быть точным – 599. Но снег у нас всё ещё периодически идёт. И работа продолжается. Хотя осадки сейчас минимизировались. Я думаю, собственники зданий в течение 2-3 недель, если не будет больших осадков, очистят потенциально опасные крыши.
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