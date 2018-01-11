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Баргузинский заповедник отмечает 101 день рождения

Общество,  11.01.2018 11:10
В этот же день празднует день образования и заповедная система всей России

Сегодня старейшая особо охраняемая природная территория России – Баргузинский заповедник - отмечает свой 101 день рождения. Заповедник положил начало формированию уникальной заповедной системы, будучи образован 11 января 1917 года.

В России с 1997 года в день образования заповедника по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы отмечается День заповедников и национальных парков.

А ушедший год, бывший юбилейным для заповедника и всей системы, был в честь этого объявлен Годом Экологии и стал важным этапом в жизни Баргузинского заповедника.

- Главным достижением его стало привлечение внимания со стороны правительства, общества и бизнеса к ООПТ, - сообщает «Заповедное Полеморье».

Ключевые события года включали несколько масштабных проектов: тотальный диктант «100 лет сохраняем землю, которую любим», акцию «Всероссийский заповедный урок». А также многочисленные выставки, конкурсы, форумы, викторины, олимпиады, конференции, фестивали, экспедиции.

- Сотрудники Баргузинского заповедника бережно хранят традиции науки, заложенные её основателями, приумножают знания об уникальной природе, внося свою лепту в Летопись, внедряют новые методы научных исследований и технические достижения, - сообщает объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка.

В «Заповедном Подлеморье» отмечают, что в прошлом году укрепилась материально-техническая база заповедника, началось финансирование работ по созданию туристической инфраструктуры при финансовой поддержке в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».

Благодаря помощи партнёров АО «Разрез Тугнуйский» и Фонду «СУЭК-регионам» построен ряд объектов – мемориал, бронзовая фигура соболя, в бухте Сосновка, где 100 лет назад высадилась Баргузинская экспедиции под руководством Георгия Доппельмаира. Завершается работа над созданием визитно-информационного центра «Дом соболя».

- Год дал старт большой совместной работе в дальнейшем. Запомнился он и встречами со многими яркими людьми. К эколого-просветительским мероприятиям постоянно привлекались различные социальные и возрастные группы людей. Это способствовало известности Баргузинского заповедника не только в регионе, России, но и далеко за её пределами, - отмечают в дирекции.

Первый в истории России Баргузинский общегосударственный заповедник был основан 11 января 1917 г. на берегу оз. Байкал с целью охраны баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась. Созданием Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) была заложена основа современной федеральной системы особо охраняемых природных территорий. 
Баргузинский заповедник
 
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