Более 100 иркутян участвовало в новогодних спортивных мероприятиях

Прошли турниры по мини-хоккею с мячом и шахматам



Более 100 человек приняли участие в новогодних спортивных мероприятиях, прошедших на хоккейных кортах Городского спортивно-методического центра города Иркутска. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт.



На кортах в разных округах Иркутска прошли турниры по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», а также костюмированный новогодний праздник.



Кроме того, в городском шахматном клубе в новогодние праздники прошли блиц-турниры среди ветеранов, детский турнир и «Зимний турнир Лиг» по классическим шахматам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

