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Более 100 иркутян участвовало в новогодних спортивных мероприятиях

Общество,  10.01.2018 16:40
Прошли турниры по мини-хоккею с мячом и шахматам

Более 100 человек приняли участие в новогодних спортивных мероприятиях, прошедших на хоккейных кортах Городского спортивно-методического центра города Иркутска. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт.

На кортах в разных округах Иркутска прошли турниры по мини-хоккею с мячом среди дворовых команд, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», а также костюмированный новогодний праздник.

Кроме того, в городском шахматном клубе в новогодние праздники прошли блиц-турниры среди ветеранов, детский турнир и «Зимний турнир Лиг» по классическим шахматам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
 
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