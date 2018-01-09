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Любительницы бокса Бурятии получили золотые и серебряные знаки ГТО
Общество, 09.01.2018 14:57 Фото:
Ведущий специалист Ростелекома Ольга Бальбурова, старший аналитик Республиканской службы по тарифам Лариса Желбанова и консультант Елена Аюшеева получили знаки ГТО в канун Нового года
- Мы начали выполнять нормы ГТО 19 мая, когда в Бурятии проходил единый день ГТО, - говорят золотые медалистки Ольга и Лариса. - Самым трудным было сдать бег на два километра.
- Я немного недотянула до золотых результатов, но будем стараться на следующих этапах, - сказала Елена Аюшеева, получившая серебряный знак.
Золотые и серебряные знаки ГТО девушкам вручил директор РСШОР Цырен Цындыжапов. Он отметил, что для девушек золотой знак ГТО – это знак того, что они являются успешными молодыми людьми.
- Знак ГТО – это также вашего неравнодушия и активности, - добавил он.
Всех девушек объединяет одно увлечение – в свободное время они занимаются боксом в спортивном клубе «Номто». На первые тренировки попали случайно, узнав о занятиях от своих подруг. До этого бокс казался им грубым и непривлекательным видом спорта. Но, как признались позже девушки, это многогранный и весёлый вид спорта.
По душе девушкам пришелся и тот драйв, который они испытывают во время тренировок, и возможность проработать все мышцы, отточить координацию.
- Кроме того, как и золотые знаки ГТО, бокс повышает не только настроение, но и самооценку, - говорят девушки.
Напомним, с 18 по 25 марта в Улан-Удэ пройдёт чемпионат России по боксу среди женщин.
Ранее золотой знак ГТО получила известная борица, чемпионка России и участница чемпионата мира Стальвира Оршуш.
По информации пресс-службы РСШОР
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