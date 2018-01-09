|
09 Января
08 Января
Популярное
|
Иркутянка застала мужа во время БДСМ-оргии в Улан-Удэ
Общество, 09.01.2018 12:03 Фото:
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
Как стало известно «Байкал-Dailу», в новогодние каникулы в Улан-Удэ произошёл курьёзный случай. Героями стала супружеская пара из Иркутска.
Мужчина нередко приезжал в Улан-Удэ по работе и останавливался здесь на съёмном жилье. В этот раз он не успел завершить свои дела и остался на Новый год в Бурятии. Чтобы провести каникулы с любимым, его жена решила приехать в Улан-Удэ с подарками, взяв с собой подругу для компании.
Приехав на указанный адрес на ПВЗ, девушки обнаружили шокирующую картину. В квартире происходила самая настоящая оргия – мужчины и женщины в БДСМ-обмундировании, интимные аксессуары, алкоголь и громкая музыка.
- Увидев происходящее, жена подняла крик на весь подъезд. Когда раздались вопли я испугалась, но всё же вышла посмотреть, что происходит, думала, нужна помощь, - рассказала «Байкал-Dailу» соседка пикантной квартиры.
Улан-удэнка поспешила в квартиру, где в это время разъярённая иркутянка напала с кулаками на своего мужа.
- Её подруга просто стояла, раскрыв рот, как и я собственно. Мы увидели лишь, что происходило в одной из комнат, боюсь представить, что было дальше за закрытыми дверьми, - говорит женщина. - Когда все побежали из квартиры как ошпаренные, а девушка села в слезах на чемоданы, я только сходила за пустырником и накапала ей, уж сильно она разволновалась.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»
В Улан-Удэ находится 11 катков с 2183 парами коньков, а также 8 лыжных баз (в прокате 1270 пар лыж, в том числе 50 горнолыжных)
7 января в бойцовском клубе «Аварга» Александр Богомоев и Евгений Жербаев провели мастер-классы по вольной борьбе
Соревнования проходили в Иркутске
Участие приняли 17 команд
Она ушла из жизни после продолжительной болезни
Второй четвертьфинальный поединок между иркутским клубом «Иркут» и командой «Купол-Родники» призван был определить последнего из 4-х полуфиналистов Кубка России
Зрители увидят великолепный дуэт Ариунбаатара Ганбаатар и Михаила Пирогова
С января по июнь 2018 года Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит медиа-школу для молодёжи в интернет-формате
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
Овечка Бяша, живущая в Иркутском зоосаде, преподнесла рождественский сюрприз
С 10 по 14 января во дворце спорта в Чите состоится Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
«Сердцем» Байкальского рождественского фестиваля стал ансамбль грузинского полифонического пения «Алаверди»
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
Лыжные базы Улан-Удэ приглашают активных горожан и гостей столицы покататься
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...