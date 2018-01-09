Иркутянка застала мужа во время БДСМ-оргии в Улан-Удэ

Девушка решила сделать супругу новогодний сюрприз, но сама получила необычный «подарок»



Как стало известно «Байкал-Dailу», в новогодние каникулы в Улан-Удэ произошёл курьёзный случай. Героями стала супружеская пара из Иркутска.



Мужчина нередко приезжал в Улан-Удэ по работе и останавливался здесь на съёмном жилье. В этот раз он не успел завершить свои дела и остался на Новый год в Бурятии. Чтобы провести каникулы с любимым, его жена решила приехать в Улан-Удэ с подарками, взяв с собой подругу для компании.



Приехав на указанный адрес на ПВЗ, девушки обнаружили шокирующую картину. В квартире происходила самая настоящая оргия – мужчины и женщины в БДСМ-обмундировании, интимные аксессуары, алкоголь и громкая музыка.



- Увидев происходящее, жена подняла крик на весь подъезд. Когда раздались вопли я испугалась, но всё же вышла посмотреть, что происходит, думала, нужна помощь, - рассказала «Байкал-Dailу» соседка пикантной квартиры.



Улан-удэнка поспешила в квартиру, где в это время разъярённая иркутянка напала с кулаками на своего мужа.



- Её подруга просто стояла, раскрыв рот, как и я собственно. Мы увидели лишь, что происходило в одной из комнат, боюсь представить, что было дальше за закрытыми дверьми, - говорит женщина. - Когда все побежали из квартиры как ошпаренные, а девушка села в слезах на чемоданы, я только сходила за пустырником и накапала ей, уж сильно она разволновалась.

