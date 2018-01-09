Улан-удэнская «Лара» выиграла у «КПРФ» «Кубок горсовета»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Улан-удэнская команда «Лара» стала победителем XII международного турнира по мини-футболу «Кубок горсовета»



В финальном мачте она выиграла у «КПРФ-2» (Москва) со счётом 4:2. Это уже пятая победа «Лары» на ежегодном турнире «Кубок горсовета», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Третье место заняла команда «Безопасность» (Иркутск).



По традиции победителей и призёров турнира поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков и депутаты Улан-Удэнского горсовета. Мэр поздравил спортсменов и болельщиков с наступившим Новым годом и Рождеством и пригласил команды на Кубок горсовета – 2019.



Турнир проходил в КСК «Дружба» с 4 по 8 января и, как всегда, открыл череду спортивных соревнований в Республике Бурятии и в её столице.



