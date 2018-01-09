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Улан-удэнская «Лара» выиграла у «КПРФ» «Кубок горсовета»

Улан-удэнская «Лара» выиграла у «КПРФ» «Кубок горсовета»
Общество,  09.01.2018 09:20 Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Улан-удэнская команда «Лара» стала победителем XII международного турнира по мини-футболу «Кубок горсовета»

В финальном мачте она выиграла у «КПРФ-2» (Москва) со счётом 4:2. Это уже пятая победа «Лары» на ежегодном турнире «Кубок горсовета», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Третье место заняла команда «Безопасность» (Иркутск).

По традиции победителей и призёров турнира поздравил мэр Улан-Удэ Александр Голков и депутаты Улан-Удэнского горсовета. Мэр поздравил спортсменов и болельщиков с наступившим Новым годом и Рождеством и пригласил команды на Кубок горсовета – 2019.

Турнир проходил в КСК «Дружба» с 4 по 8 января и, как всегда, открыл череду спортивных соревнований в Республике Бурятии и в её столице.

спорт мини-футбол
 
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