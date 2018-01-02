Лже-посредник похитил 70 тысяч рублей у читинца

Автовладелец лишился денег 31 декабря



Полицейские Читы устанавливают личность злоумышленника, обманным путём завладевшего денежными средствами читинского автовладельца.



1 января в полицию обратился 30-летний житель краевой столицы, сообщив о том, что неизвестный путем обмана похитил у него 70 тысяч рублей.



В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что накануне потерпевший разместил на одном из сайтов объявление о приобретении грузовых колес.



В качестве посредника совершения сделки выступил неизвестный мужчина, представившись представителем продавца колес, объявление которого также было размещено на сайте.



Лже-посредник вошёл в доверие к участникам сделки, убедив перевести денежные средства на свой номер. После списания денег телефон, с которого звонил злоумышленник, стал недоступен.



Установлено, что «посредник» звонил из другого региона России. Возбуждено уголовное дело.



Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и предупреждают, что ни в коем случае, ни под каким предлогом нельзя сообщать данные своей банковской карты незнакомым людям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

