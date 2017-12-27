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Уроженцу Улан-Удэ прочат большое будущее в «Барселоне»

Уроженцу Улан-Удэ прочат большое будущее в «Барселоне»
Общество,  27.12.2017 09:31
«Спорт День за Днём» рассказал о перспективных российских футболистах, пробивающихся в элиту футбола через общепризнанные клубные академии

В списке оказались такие юные футболисты, как 14-летний Максим Самойлов из французского «ПСЖ», Максимилиан Лебедев (немецкая «Бавария»), а также Роман Тугаринов (испанская «Барселона»). Последний - уроженец Улан-Удэ 1999 года рождения. Этим летом он подписал контракт до 30 июня 2018 года, по которому будет играть за «Барселону» в категории «Хувениль А» (16-19 лет).

Издание «Спорт День за Днём» так описывает перспективы Романа Тугаринова:

«В стартовом составе «Барсы» в матче Лиги чемпионов на поле выходит российский центральный защитник. В эру плача по Игнашевичу и братьям Березуцким такой сценарий выглядит утопично, но это не просто чья-то мечта, а уже вполне сформировавшаяся реальность. В нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА в паре стопперов «Барселоны» U19 два матча сыграл Роман Тугаринов.

Уроженец Улан-Удэ перебрался в Испанию в четырехлетнем возрасте. Там же россиянин стал заниматься футболом. Способный сыграть и справа в обороне защитник попал в академию «Барселоны» в 2009-м, когда ему было десять лет. Через три сезона его отправили набираться опыта в другую каталонскую команду — «Корнелью», а в этом году он вернулся в систему «Барселоны», попав в третью команду клубной иерархии. Из категории «Хувениль А» (игроки 16–19 лет) прямая дорога в «Барселону» В, из которой уже не так далеко либо до главной команды, либо до других позарившихся на молодых талантов клубов.

В команде на 21 футболиста лишь два легионера — Тугаринов и черногорский вратарь Лазар Каревич. Последний перебрался в «Барселону» только этим летом, а вот Тугаринов за годы в Каталонии успел даже поиграть за сборную пытающегося стать независимым региона. Впрочем, ни к каким дальнейшим футбольным путям это россиянина не обязывает.

За годы жизни в Испании Тугаринов вырос настоящим билингвом. Потенциальному футболисту сборной России подвластны и русский, и испанский языки. Покорится ли 18-летнему футболисту, некогда носившему в каталонской команде третий номер, роль сменщика Жерара Пике, покажет время. Пока же Романа не вызывают ни в сборную России 1999 года, ни в команды более старших возрастов. Да и в Россию он приезжает довольно редко.

Пример вернувшегося из «Барселоны» В Натхо доказывает, что не все в каталонском футболе Лионели Месси. Остается верить, что следующим этапом карьеры Тугаринова после «Хувениль А» будет не молодежная команда «Локомотива» или «Краснодар»-2. Данные и возможности избежать столь неблагоприятного пути у него есть».




спорт футбол
 
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