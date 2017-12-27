Обманутые улан-удэнки вернутся домой из Челябинска





Громким делом уже занялись правоохранительные органы.



Жительницы Бурятии написали заявление в полицию Челябинска и несколько дней прожили на вокзале.



Сейчас ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам человека в Бурятии, депутата Юлии Жамбаловой и уполномоченного по правам человека в Челябинске Маргариты Павловой.



По просьбе Павловой женщин временно поселили в Доме помощи при храме Ксении Петербургской. Транспорт для доставки в храм выделила мэрия Челябинска, сообщает портал Ура.ру.



Омбудсмен Юлия Жамбалова уже нашла деньги, чтобы женщины могли вернуться домой. Полиция и Следственный комитет проводят оперативные мероприятия, после которых пострадавшим купят билеты и они поедут в Улан-Удэ.



Уголовные дела на компанию «Нефтегазресурс» заведены и в других регионах. Фирму можно встретить в «чёрных списках» работодателей в социальных сетях и сайтах.





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