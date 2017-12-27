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Обманутые улан-удэнки вернутся домой из Челябинска

Обманутые улан-удэнки вернутся домой из Челябинска
Общество,  27.12.2017 08:39
Женщины, поверившие мошенникам и оставшиеся без денег, несколько дней жили на вокзале

Уроженки Бурятии попались на уловку мошенников из Челябинской компании «Нефтегазресурс» и остались без денег на вокзале. Как сообщал «Байкал-Daily», шести улан-удэнкам в Интернете предложили работу в Сургуте: высокую зарплату, медицинскую страховку и бесплатное проживание в общежитии. Выяснилось, что договор, который подписали женщины в агентстве, оказался не трудовым, а на оказание информационных услуг. Женщины отдали накопления аферистам и остались без денег на обратную дорогу и жильё.

Громким делом уже занялись правоохранительные органы.

Жительницы Бурятии написали заявление в полицию Челябинска и несколько дней прожили на вокзале.

Сейчас ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам человека в Бурятии, депутата Юлии Жамбаловой и уполномоченного по правам человека в Челябинске Маргариты Павловой.

По просьбе Павловой женщин временно поселили в Доме помощи при храме Ксении Петербургской. Транспорт для доставки в храм выделила мэрия Челябинска, сообщает портал Ура.ру.

Омбудсмен Юлия Жамбалова уже нашла деньги, чтобы женщины могли вернуться домой. Полиция и Следственный комитет проводят оперативные мероприятия, после которых пострадавшим купят билеты и они поедут в Улан-Удэ.

Уголовные дела на компанию «Нефтегазресурс» заведены и в других регионах. Фирму можно встретить в «чёрных списках» работодателей в социальных сетях и сайтах. 

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