В Забайкальском крае мать задолжала по алиментам более полумиллиона

Женщина не имела постоянного дохода, а весь случайный заработок тратила на себя



В Забайкальском крае на жительницу Сретенского района возбудили уголовное дело за невыплату алиментов.



По решению суда она обязана выплачивать 25% своего заработка в пользу ребёнка, однако данную обязанность мать игнорировала. Мать уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Однако эта мера и назначенное ей наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов положительного воздействия на родительницу не оказали.



Не имея постоянного источника дохода, она подрабатывала от случая к случаю. Доходы от неофициальной подработки женщина тратила на себя, не оказывая материальную помощь сыну. Будучи трудоустроенной на постоянную работу, была уволена с неё за прогулы в первый же месяц работы. У нерадивой матери образовался долг по алиментам более 640 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения по существу в мировой суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.





