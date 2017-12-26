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В Забайкальском крае мать задолжала по алиментам более полумиллиона
Общество, 26.12.2017 15:12
Женщина не имела постоянного дохода, а весь случайный заработок тратила на себя
В Забайкальском крае на жительницу Сретенского района возбудили уголовное дело за невыплату алиментов.
По решению суда она обязана выплачивать 25% своего заработка в пользу ребёнка, однако данную обязанность мать игнорировала. Мать уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Однако эта мера и назначенное ей наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов положительного воздействия на родительницу не оказали.
Не имея постоянного источника дохода, она подрабатывала от случая к случаю. Доходы от неофициальной подработки женщина тратила на себя, не оказывая материальную помощь сыну. Будучи трудоустроенной на постоянную работу, была уволена с неё за прогулы в первый же месяц работы. У нерадивой матери образовался долг по алиментам более 640 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения по существу в мировой суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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