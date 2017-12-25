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Пятилетняя малышка из Улан-Удэ выступила в шоу «Лучше всех» на Первом (видео)
Общество, 25.12.2017 10:40
Юная улан-удэнка прочитает сказку в праздничном выпуске 31 декабря
5-летняя Рита Ушакова из Улан-Удэ приняла участие в съёмках новогоднего выпуска популярной передачи «Лучше всех» на Первом канале. Судя по анонсу программы, появившемуся недавно в интернете, девочка прочитает сказку, посвящённое празднику.
- Мы побывали в новогодней сказке. Пока не могу всё рассказать, нельзя до выхода в эфир. Вчера начали показывать рекламу, - рассказала «Байкал-Daily» Полина Ушакова, мама Риты.
По её словам, ездили они в Москву всей семьёй.
Специальный же выпуск передачи, как сообщают его создатели, будет «настоящим подарком» для зрителей. Ведущие программы «Лучше всех» будут исполнять заветные мечты детей, которые выступят в праздничном эфире со своими номерами. Посмотреть новогодний выпуск можно вечером 31 декабря.
Многие жители Бурятии уже узнали о том, что маленькая улан-удэнка выступит в известной передаче, и оставляют восторженные комментарии в социальных сетях:
«Рада, что и это вам удалось! Ритуля - Лучше всех!»
«Здорово! Поздравляем красотку!»
«Молодцы!»
Напомним, юная Маргарита Ушакова из Улан-Удэ стала победительницей уже нескольких всероссийских конкурсов. 5-летняя девочка бойко читает стихи, создавая свой неповторимый стиль, чем и покоряет слушателей и многочисленное жюри.
Так, девочка стала победительницей всероссийского проекта «Страна Читающая» в конкурсе «Читаем стихи о Великой Отечественной войне». Её признали лучшей в номинации «Лучшее индивидуальное прочтение». Девочка зачитала произведение Андрея Дементьевa «Баллада о Матери».
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в ноябре этого года пятилетняя Рита выступала на фестивале «Гуранёнок - 2017» в категории «Художественное чтение» и поразила своим мастерством членов жюри. Её обаяние и артистизм оценили и зрители. В итоге Маргарита была удостоена Гран-при фестиваля. Тогда она получила приглашение на участие в телешоу.
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