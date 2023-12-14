Дефицит бюджета в Бурятии перевалил за 9 миллиардов



На декабрьской сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в главный финансовый документ республики в уходящем 2023 году. Глава Минфина РБ Георгий Мадаев доложил о поправке, внесённой в бюджет главой республики. Речь идет о выделении двух миллионов рублей на капитальный ремонт дамбы в северо-байкальском посёлке Холодная.



Председатель комитета НХ по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев, выступивший в качестве содокладчика, подчеркнул, что законопроект прошёл законотворческую процедуру и призвал коллег проголосовать «за».



Общий объём доходов в Бурятии в 2023-ем достиг 117 миллиардов 604 миллионов 178 тысяч, включая безвозмездные поступления – 68 миллиардов 595 миллионов 827 тысяч. Расходы оценили в 127 миллиардов 402 миллиона 565 тысяч. В итоге дефицит составил 9 миллиардов 798 миллионов 386 тысяч.





Ранее стало известно , что федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направило 138 миллионов 400 тысяч рублей четырём российским регионам для защиты от наводнений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.