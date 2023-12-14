Дефицит бюджета в Бурятии перевалил за 9 миллиардов

На декабрьской сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в главный финансовый документ республики в уходящем 2023 году. Глава Минфина РБ Георгий Мадаев доложил о поправке, внесённой в бюджет главой республики. Речь идет о выделении двух миллионов рублей на капитальный ремонт дамбы в северо-байкальском посёлке Холодная.
Председатель комитета НХ по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев, выступивший в качестве содокладчика, подчеркнул, что законопроект прошёл законотворческую процедуру и призвал коллег проголосовать «за».
Общий объём доходов в Бурятии в 2023-ем достиг 117 миллиардов 604 миллионов 178 тысяч, включая безвозмездные поступления – 68 миллиардов 595 миллионов 827 тысяч. Расходы оценили в 127 миллиардов 402 миллиона 565 тысяч. В итоге дефицит составил 9 миллиардов 798 миллионов 386 тысяч.
Ранее стало известно, что федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направило 138 миллионов 400 тысяч рублей четырём российским регионам для защиты от наводнений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Деньги получили Карачаево-Черкессия, Нижегородская и Вологодская область и Бурятия. Это стало возможным в том числе благодаря экономии средств других субъектов в ходе конкурсных процедур.
- Гидротехнические сооружения (ГТС) являются важной частью инфраструктуры в населённых пунктах. Помимо защиты от наводнений и накопления ресурса в случае дефицита, исправное состояние таких объектов сказывается на комплексном развитии территорий – качественно изменяются городские пространства, повышается комфорт жителей посёлков и деревень, – заявила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.
Бурятии выделили два миллиона на разработку проекта по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в Северо-Байкальском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе вышедшая из берегов река Холодная размыла участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Она разрушила дамбу около посёлка Холодная и вода, прорвавшись через неё, хлынула на железнодорожные пути.
Движение поездов там пришлось остановить. В муниципальном образовании ввели режим чрезвычайной ситуации. Железнодорожники в тот же день приступили к аварийно-восстановительным работам.
Сквозное движение поездов открыли уже через три дня, а вот на полную ликвидацию последствий стихии ушло больше месяца. БАМ окончательно восстановили в начале октября.
В Минприроды РФ отметили, что Холодная летом поднялась на 2,6 метра и размыла четверть гидротехнического сооружения.
- Это привело к повреждению Байкало-Амурской магистрали на участке «Северобайкальск – Новый Уоян» и изменению русла реки. Аварийно-восстановительные работы позволили вернуть её в русло, укрепить разрушенную часть дамбы и возобновить железнодорожное сообщение. Для эффективной защиты всей прилегающей территории необходимо также капитально отремонтировать ГТС на участках, не затронутых паводком, – пояснили в федеральном ведомстве.