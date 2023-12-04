В Чите под газификацию переоборудовали более тысячи домовладений

Пока для сжиженного газа

На сегодняшний день в Забайкальском крае проложено 202,9 км газораспределительных сетей. Продолжается приём заявок на переоборудование домов, заключено 2450 договоров, 1180 домовладений полностью переоборудованы. Переход на газовое отопление является экологически чистым и экономичным решением. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Иван Ларионов.

Для удобства граждан работает онлайн-сервис приема заявок через портал Газ.75.ру. Вход в личный кабинет осуществляется через Госуслуги. Как и по всей стране, перевод населения на газовое отопление осуществляется бесплатно. Это поручение президента России Владимира Путина, отметили в министерстве.

Газификация Читы реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На газовое отопление планируется перевести более 13 тысяч домовладений.

14 ноября глава Забайкальского края заявил «Интерфаксу», что сжиженный природный газ (СПГ) для обеспечения газификации Читы планируется поставлять с завода во Владивостоке. Также обсуждаются поставки из Приамурья и Иркутской области. «Байкал-Daily» сообщал об основных этапах газификации Читы сжиженным газом.

В сентябре в правительстве края вновь подтвердило, что рассматривается проект строительства отвода от газопровода «Сила Сибири-2», который пройдет через Бурятию в Монголию и Китай.

14 марта президент России в Улан-Удэ заявил, что в ближайшие 10 лет необходимо обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край

Как сообщал «Байкал-Daily», труба должна пройти от населенного пункта Наушки в Бурятии до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяженностью 700 километров.



В Бурятии пока сжиженным газом отапливают недавно построенные здания социальных учреждений, например, школ и детсадов в районах республики. Газовую котельную планируют построить по концессии в посёлке Усть-Баргузин.