В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы

Предварительно определены микрорайоны города, которые войдут в сеть магистральных газопроводов
9 января об этапах реализации проекта газификации Читы в эфире ГТРК «Чита» рассказал заместитель генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Андрей Спиридонов.
- Весь проект подразумевает синхронную реализацию монолитно связанных трёх подпроектов. Первый – это система приёма, хранения, регазификации газа, которая запланирована и будет построена в районе озера Кенон. Это обеспечение железнодорожной доставки сжиженного природного газа, который мы с марта будем производить на нашем заводе в Приморском крае. Дальше идёт приём этой криогенной жидкости на станцию хранения, её регазификация. Второй подпроект – это система газораспределения в черте городского округа. По второму подпроекту предусмотрено строительство газораспределительных сетей, порядка 500 километров в черте городского округа «Город Чита». Нами уже определены основные маршруты магистральных газопроводов, - заявил Андрей Спиридонов.
Он объяснил, что по проекту предварительно определены микрорайоны города, которые вошли в проектируемую сеть магистральных газопроводов. Среди них: Чита-1, «Центр-2», «Остров», Северный, Каштак, Сенная, Ясный, «Школа 17», Романовский, КСК, ГРЭС, Застепь, Ивановка и Кадала. Микрорайоны определены, исходя из замеров уровня загрязнённости атмосферного воздуха.
- Третья составляющая проекта – непосредственное подведение газопровода к дому. Граница газораспределительной сети ограничена дорогой, дальше идёт забор домовладений. Как раз от него начинается внутридомовая газификация. И в части внутридомовой газификации постановлением правительства РФ определено, что средства федерального бюджета расходуются в том числе на организацию перевода частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, включая приобретение и установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учёта, системы отопления, подключение, технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, - подчеркнул Спиридонов.
По его словам, проект должен охватить более 13 тысяч домовладений.
Напомним, что разрабатывается документация, необходимая для обеспечения Забайкалья магистральным газом. Проект по газификации Читы планируется реализовать в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Проектом предусмотрено строительство соответствующей инфраструктуры и прокладка почти 500 километров газовых сетей. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
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