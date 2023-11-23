Для Забайкальска разработают программу реновации

Такое поручение дал полпред ДФО
В Забайкалье заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 22 ноября провёл совещание о реализации логистических проектов на территории Забайкальского края, развитии транспортной и трансграничной инфраструктуры пунктов пропуска.
Вице-премьер напомнил, что развитие трансграничной инфраструктуры в Забайкалье позволит, в том числе разгрузить часть Восточного полигона железных дорог, расположенную восточнее региона. Кроме того, на границе с КНР и Монголией необходимо создать дополнительные пространства для перевалки, сортировки и хранения грузов.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, одним из значимых проектов региона по развитию железнодорожных пунктов пропуска является ускорение реконструкции станции Забайкальск, в том числе узкоколейных парков «И» и «Г», а также строительства второго главного пути колеи 1435 мм на перегоне Забайкальск – Манчжурия, что позволит при реализации проекта кратно увеличить пропускную способность железнодорожного погранперехода.
Был представлен проект по созданию современного транспортно-логистического центра «Терминал Забайкальск». Общий объём инвестиций составит около 4 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать в регионе более 130 новых рабочих мест. Проект подразумевает строительство «с нуля» контейнерного терминала на земельном участке общей площадью более 120 га, примыкающем к железнодорожной станции Забайкальск. Для присоединения контейнерного терминала к железнодорожным путям общего пользования будут выполнены инвестиции в строительство собственной железнодорожной станции Обменная, путей необщего пользования с примыканием их к инфраструктуре общего пользования станции Забайкальск. Контейнерный терминал будет предназначен для транспортной обработки (перевалки) до 1,5 млн тонн контейнерных и конвенциональных грузов. Доставка грузов будет производиться железнодорожным и автомобильным транспортом.
Также планируется реализация проекта по созданию логистических центров в регионе, для этого ведётся расширение границ ТОР «Забайкалье».
Кроме этого, вице-премьер обратил внимание на необходимость интенсификации модернизации пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры в Забайкальске.
Обсуждалась реновация Забайкальска. Юрий Трутнев поручил региону совместно с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами проработать предложения по обновлению жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры.
- Правительство Забайкальского края утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальска и Забайкальского района. Её реализуем, выделяем соответствующие средства. Но в Забайкальске значительный масштаб накопленных проблем. Износ всего жилищно-коммунального хозяйства составляет 98%. Своими силами полностью привести в порядок Забайкальск в ближайшее время неподъёмно. Поэтому Юрий Петрович Трутнев дал нам соответствующие указания, поддержал нас в инициативе совместно с федеральным правительством найти комплексное решение по финансированию и сделать соответствующую программу, – отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
- Здесь работают люди, которые занимаются обработкой товарных потоков, собирают таможенные платежи, и эти платежи исчисляются миллиардами рублей. Полагаю, что какую-то часть этого потока можно направить на развитие Забайкальска, чтобы люди здесь жили в достойных условиях и посёлок выглядел хорошо. Это не просто можно, а необходимо. Такое пожелание Минфину России адресовал. Надеюсь, они на него отреагируют, – подвёл итоги Юрий Трутнев.
Для Забайкальска разработают программу реновации
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