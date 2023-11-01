В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры









За жилье площадью в 43 квадратных метра в пятиэтажном доме 1978 года постройки в микрорайоне Загорск просят ни много ни мало 170 миллионов рублей – 3 миллиона 953 тысяч 488 рублей за «квадрат». Отмечается, что рядом расположены школа, магазин и медцентр. Во дворе есть детская площадка. Ремонт в квартире «косметический».



Под постом интернет-пользователи единодушно пришли к выводу, что в объявление закралась ошибка и там просто приписали лишние ноли. «Вопрос только – сколько именно? Два? Три?», – гадают участники сообщества. Ещё одна версия – что хозяева просто решили пошутить. Недавно внимание жителей бурятской столицы привлекло объявление о продаже двушки, размещённое на одном из популярных бесплатных сайтов. Скриншот с него опубликовали в группе zloi_03 во «ВКонтакте».За жилье площадью в 43 квадратных метра в пятиэтажном доме 1978 года постройки в микрорайоне Загорск просят ни много ни мало 170 миллионов рублей – 3 миллиона 953 тысяч 488 рублей за «квадрат». Отмечается, что рядом расположены школа, магазин и медцентр. Во дворе есть детская площадка. Ремонт в квартире «косметический».Под постом интернет-пользователи единодушно пришли к выводу, что в объявление закралась ошибка и там просто приписали лишние ноли. «Вопрос только – сколько именно? Два? Три?», – гадают участники сообщества. Ещё одна версия – что хозяева просто решили пошутить.

По данным Бурятстата, в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года средняя цена одного квадратного метра жилья в республике на первичном рынке достигла 86 335 рублей, а на «вторичке» – 95 505.За эти три месяца по отношению к IV кварталу 2022-го стоимость жилплощади в новостройках увеличилась на 4,5%, на вторичном рынке – аж на 10,6%. Причём наценились все типы квартир.В новостройках больше всего подорожали апартаменты среднего качества – то есть типовые (на 7,8%), в старых домах – низкого и улучшенного (на 15,7% и 13% соответственно.