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В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры

В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Стоимость квадрата на «вторичке» уже перевалила за 95 тысяч рублей

По данным Бурятстата, в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года средняя цена одного квадратного метра жилья в республике на первичном рынке достигла 86 335 рублей, а на «вторичке» – 95 505.

За эти три месяца по отношению к IV кварталу 2022-го стоимость жилплощади в новостройках увеличилась на 4,5%, на вторичном рынке – аж на 10,6%. Причём наценились все типы квартир.

В новостройках больше всего подорожали апартаменты среднего качества – то есть типовые (на 7,8%), в старых домах – низкого и улучшенного (на 15,7% и 13% соответственно.

Недавно внимание жителей бурятской столицы привлекло объявление о продаже двушки, размещённое на одном из популярных бесплатных сайтов. Скриншот с него опубликовали в группе zloi_03 во «ВКонтакте».

За жилье площадью в 43 квадратных метра в пятиэтажном доме 1978 года постройки в микрорайоне Загорск просят ни много ни мало 170 миллионов рублей – 3 миллиона 953 тысяч 488 рублей за «квадрат». Отмечается, что рядом расположены школа, магазин и медцентр. Во дворе есть детская площадка. Ремонт в квартире «косметический».

Под постом интернет-пользователи единодушно пришли к выводу, что в объявление закралась ошибка и там просто приписали лишние ноли. «Вопрос только – сколько именно? Два? Три?», – гадают участники сообщества. Ещё одна версия – что хозяева просто решили пошутить.
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