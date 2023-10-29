В Бурятии опять обрушилось промышленное производство

За год оно снизилось на 6,4%



В первый осенний месяц – в сентябре 2023-го по сравнению с сентябрём 2022-го промышленное производство в Бурятии выросло на 25,6%, а с августом этого года снизилось на 11%. В целом же за девять месяцев оно упало на 6,4% по отношению к аналогичному периоду 2022-го, сообщили в Бурятстате.



При расчёте специалисты учли динамику выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, тепло- и электроэнергетике, обрабатывающих и других отраслях.



Все показатели в обрабатывающих производствах оказались ниже прошлогодних на 20,7%. Но кое-где зафиксировали и рост.



- Наибольший был в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 16,4%). В сырьевом секторе он составил 9,9%, в энергетическом – 2,5%, – отметили в ведомстве.



Кроме того, в республике увеличилась добыча угля и прочих полезных ископаемых (на 0,4%), производство продуктов (на 20,6%), текстильных изделий (на 56,8%) и одежды.



Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 4,8%), производство химических веществ и химических продуктов (на 21,3%), резиновых и пластмассовых (на 31,3%), электронных и оптических изделий, компьютеров и металла, электрического оборудования (26,6%), мебели (на 6,6%), обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 2,5%), сбор и обработка сточных вод (на 5,9%) плюс сбор, обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 21,9%).