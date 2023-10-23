Зарплаты в ДФО превысили среднероссийские на 14,5%

В округе растёт конкуренция на рынке труда



Предприятия ведущих отраслей экономики Дальнего Востока по ряду вакансий способны предложить заработную плату выше ожиданий соискателей. Это следует из данных, представленных в новом аналитическом обзоре зарплат в субъектах ДФО, который подготовлен экспертами корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) для предприятий-резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и региональных инвестпроектов. По данным КРДВ, в период с 2018 по 2022 год уровень средней номинальной заработной платы на Дальнем Востоке постоянно превышает общероссийский показатель и достигает в 2022 году значения в 14,5%.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, рост экономики ДФО и потребность в квалифицированных кадрах способствовали росту конкуренции на рынке труда. Это привело к росту зарплат в российских частных компаниях (с 2018 по 2022 годы - на 60,9%). В государственных и иностранных компаниях прирост был более скромным – по 35,7%. Стоит отметить, что в российском частном бизнесе с каждым годом зарплаты растут быстрее как в относительных, так и абсолютных значениях.



В северных субъектах Дальнего Востока продолжают платить больше, чем в южных, и разница постепенно возрастает. Это связано как с действующими северными надбавками, так и со спецификой регионов.



Среди отраслей Дальнего Востока по-прежнему самые высокие заработные платы отмечены в добыче полезных ископаемых – 139,5 тыс. рублей. Высокими темпами растут заработные платы в реальном секторе. За период с 2018 по 2022 гг. в сельском хозяйстве, в первую очередь за счёт рыболовства и рыбоводства, прирост уровня зарплат составил 63%, строительстве - 58%, обрабатывающем производстве - 52%, при среднем темпе роста зарплат в ДФО в 44,8%.



В абсолютных значениях самый большой прирост заработных плат наблюдается в добыче полезных ископаемых – 39,1 тыс. руб., сельском хозяйстве – 33,7 тыс. руб., научной и технической деятельности – 30,4 тыс. рублей.



В Бурятии с 2018 года более чем в 2 раза выросли зарплаты в строительстве – 72,5 тыс. руб., практически догнав сектор финансов и страхования. На рынке труда в республике сформировалась интересная ситуация – по медианному значению заработных плат, указанных в размещённых вакансиях (81,2 тыс. руб.), работодатели готовы платить больше, чем граждане считают оптимальным (70 тыс. руб.), и на 77% больше их ожиданий (45,8 тыс. руб.). Дефицит соискателей будет стимулировать рост зарплат в будущем.

В Забайкальском крае самые высокие зарплаты в реальном секторе – в отраслях добычи полезных ископаемых, на транспорте и в строительстве. Предлагаемый работодателями уровень зарплаты (72,8 тыс. руб.) выше среднего показателя за 2022 год, выше ожиданий соискателей (51,8 тыс. руб.) и близок к оптимальному по мнению жителей региона (80 тыс. руб.).



