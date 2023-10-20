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Аэропорт Читы поставил рекорд: обслужил в 2023 году уже 600 000 пассажиров

Аэропорт Читы поставил рекорд: обслужил в 2023 году уже 600 000 пассажиров
Экономика,  Фото:пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья

Цель года – выйти на 700 тысяч

19 октября аэропорт краевого центра Забайкальского края Кадала обслужил 600 000 пассажира. Об этом сообщил официальный телеграм-канал читинского аэропорта.

За весь 2022 год через международный аэропорт Чита прошло 580 492 пассажира. Это было на 9,6% выше показателя 2021 года, когда аэропортом был установлен предыдущий исторический максимум по пассажиропотоку.

«Не останавливаемся на достигнутом, ставим рекорды вновь и вновь, - сказано в телеграм-канале аэропорта. - Уверенными шагами стремимся к достижению нашей главной цели в этом году - 700 000 обслуженных пассажиров».

«Байкал-Daily» сообщал, что 17 октября впервые за всю свою современную историю аэропорт Иркутска встретила своего почетного трёхмиллионного гостя. В 2022 году через главную воздушную гавань Приангарья прошло 2,6 млн человек , а в 2021 - 2,108 млн.

По итогам 2022 года улан-удэнский аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира, что на 16,5 % больше, чем в 2021 году. К 22 сентября 2023 года через воздушные ворота Улан-Удэ прошло 541 875 пассажиров.

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