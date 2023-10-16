Бурятия оказалась в середине списка регионов России по доходам населения

Среднедушевой доход составил 36,7 тысяч рублей в месяц

Республика Бурятия занимает в 2023 году 57 место среди субъектов Россиийской Федерации по доходам населения. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Именно на основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения.

В Бурятии это соотношение равно 1,87 при среднедушевом доходе населения во втором квартале 2023 года в 36,7 тысяч рублей в месяц (прирост за год в реальном выражении на 9,8%).

Соседние регионы в рейтинге РИА Новости находятся выше. Забайкальский край на 49 месте (соотношение – 1,95, среднедушевой доход – 39,6 тысяч рублей, рост за год в реальном выражении на 6,9%). Иркутская область на 39 месте (2,03, 38,6 тысяч, рост на 8,1%).

Итоги проведённого исследования показывают существенную разницу в уровне доходов в разных субъектах РФ, даже с учётом более высоких цен во многих регионах с высокими доходами. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости стандартного потребительского набора в различных регионах изменяется в широком диапазоне от 1,15 до 5,9, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается в пять раз.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,9. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 140,3 тысячи рублей в месяц ЯНАО также располагается на первой строчке За год в реальном выражении рост доходов тут был на уровне 13,2%, что является третьим лучшим приростом среди всех регионов.

Также среди лидеров рейтинга по отношению доходов к потребкорзине представлены следующие регионы: Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область.

В целом у лидирующих восьми регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает 3.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Карачаево-Черкесской Республике – 1,15. Там средний душевой доход составляет 21,5 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 4,0%).

Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность средних доходов отмечается в Тыве, Ингушетии, Калмыкии и в Ставропольском крае.

В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата за апрель-июнь 2023 года.

«Байкал-Daily» ранее сообщал, что в рейтинге РИА Новости по материальному благополучию регионов Бурятия значится на 76 месте – десятом с конца.

