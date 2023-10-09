В списке из 85 регионов она оказалась десятой с конца
Эксперты агентства РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по уровню материального благополучия. При его составлении учитывались соотношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов (депозитов) физлиц на одного жителя и других средств, находящихся в банках, доля тех, кто проживает за так называемой чертой бедности, людей с жалованьем свыше 60 тысяч в месяц и семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.
Авторы исследования опирались на прошлогодние показатели. Они пришли к выводу, что в ушедшем 2022-ом позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ и связано это с ростом доходов. Однако благосостояние в регионах всё равно заметно разнится.
Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В топ-10 также попали Чукотка, Москва, Сахалин, Ханты-Мансийский АО – Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатка. Там довольно высокие зарплаты, что компенсирует высокие цены.
Бурятия в этом списке значится на 76 месте – десятом с конца. Наша республика набрала лишь 19,97 балла из ста возможных. Хуже ситуация только в Крыму, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Калмыкии, Алтае, Карачаево-Черкессии, Тыве и Ингушетии. Соседнее Забайкалье оказалось на 70 строчке, Иркутская область – на 46-ой.
Бурятия угодила в число аутсайдеров по материальному благополучию
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