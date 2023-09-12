Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика, Фото: пресс-служба исполкома Казани

Стороны планируют взаимодействовать в сфере туризма, строительства, промышленности и торговли



Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал соглашение о межмуниципальном сотрудничестве с главой Казани Ильсуром Метшиным. Церемония состоялась в рамках бизнес-форума «Ростки: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество», который проходил в столице Татарстана.



Стороны планируют развивать контакты в сферах образования, культуры, спорта, молодёжной политики, социальной защиты и занятости населения, охраны окружающей среды, культуры, спорта и туризма. Договор предполагает изучение лучших муниципальных практик по решению вопросов местного значения в областях городского хозяйства. Также предусмотрен обмен информацией о системах муниципального управления и социально-экономического развития муниципалитетов.



– Прежде всего планируем взаимодействовать в сфере туризма, в таких отраслях, как строительство, промышленность, торговля. Нам есть чем поделиться с партнёрами и что у них перенять, – отметил Руслан Болотов.



Также глава столицы области подписал протокол о намерениях межмуниципального сотрудничества с главой администрации города Ялты Республики Крым Яниной Павленко.



Напомним, бизнес-форум проходил в Казани 7 и 8 сентября. В его работе участвовали лидеры более чем 50 городов из 14 стран, в том числе Китая, Индии, Ирана, Турции, стран Африки и СНГ. Они делились собственными практиками по развитию муниципалитетов, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

