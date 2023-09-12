В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»

В регионе впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере



На этой неделе в Иркутской области впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере. О них на пресс-конференции рассказал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.



13 сентября в Иркутске откроется федеральный форум «Леса России». В пленарном заседании примут участие руководитель Рослесхоза Иван Советников, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители министерств природы и промышленности России, лесопромышленники со всей страны – всего около 350 человек.



– Форум проводится в преддверии Дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности, который ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. На открытии форума состоится вручение государственных и ведомственных наград заслуженным работникам лесного хозяйства. Также 13 сентября под руководством губернатора Игоря Ивановича Кобзева будет проведено совещание координационного совета ассоциации «Сибирское соглашение» по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, где сибирские регионы обсудят вопросы развития лесного комплекса, – добавил Павел Кирдяпкин.



Форум продлится два дня. На нем будут рассмотрены вопросы цифровизации с лесу, новые реалии в инвестиционной деятельности, климатически ориентированные технологии для будущего лесного хозяйства, системы видеомониторнинга и применение беспилотных летательных аппаратов в борьбе с лесными пожарами, особенности реализации федерального закона о лесной амнистии. Основные круглые столы состоятся во второй день форума, 14 сентября, в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».



Параллельно с форумом в иркутском «Сибэкспоцентре» пройдёт традиционная международная выставка «SibWoodExpo» (0+). На ней российские и зарубежные компании представят образцы технологий, оборудования, техники, продукции и услуг для лесовосстановления, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, деревянного домостроения.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на острове Конный в Иркутске 15 сентября в 9 часов утра состоится открытие чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2023» (0+). В нём примут участие 20 команд из 17 регионов. Чемпионат проводится в восьмой раз. Иркутская область принимает его впервые, и впервые в нём будет участвовать: область выставляет две команды. Соревноваться будут рубщики леса, операторы форвесторов и форвайдеров.



– Испытания для команд – свалить дерево на точность падения, точность и скорость распиловки древесины, обрезка сучьев на скорость, сборка-разборка инструментов, маневрирование лесозаготовительной техникой. Площадка уже подготовлена, реквизит из оцилиндрованной древесины завезён и установлен. Приглашаем всех жителей Иркутска и гостей города 15 и 16 сентября посетить эти соревнования, цель которых популяризация профессии работников лесного хозяйства, – рассказал Павел Кирдяпкин.

