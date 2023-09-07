В Бурятии растёт спрос на бьюти-услуги

Жители республики ходят в салоны красоты, барбершопы и обычные цирюльни



В Бурятстате назвали лидеров рынка платных бытовых услуг в республике. Как выяснилось, в ушедшем 2022 году таковыми стали парикмахерские и косметические салоны. Туда жители Бурятии ходили чаще всего (26,4%).



- Услуги в сфере красоты в республике входят в число самых востребованных среди других видов бытового сервиса. Средняя частота посещения варьируется от нескольких раз в месяц до одного раза в два месяца, – подчеркнули в Бурятстате.



Сильная половина человечества гораздо чаще заглядывает в барбершопы и обычные цирюльни. Некоторые наши земляки настолько педантично относятся к своему внешнему виду, что заглядывают в салон раз в две недели. Всего в Бурятии в прошлом году насчитывалось 922 таких заведения.

