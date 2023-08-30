Жителей Бурятии не устают радовать растущими зарплатами

В первой половине 2023 года средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 59 тысяч 38 рублей (месяцем ранее было 57 432). Это с учётом налогов и других удержаний. За 12 месяцев она возросла на 15%, сообщили в ведомстве.
На местных предприятиях и в организациях в январе-июне насчитывалось 207 200 сотрудников (без внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (16,8%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13%) и государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (12,9%). Численность работников в различных компаниях за год увеличилась на 0,7%.
Больше всего – 100 300 рублей (в 1,7 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самое низкое жалованье – у работающих в гостиницах и заведениях общепита (на 40,4% меньше среднереспубликанского показателя) и тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом (ниже на 34,4 %).
- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июне соответствовала 108,8 % к уровню мая 2023-го и 112,2% – к июню 2022 года, – отметили в Бурятстате.