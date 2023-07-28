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В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 57 с половиной тысяч

В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 57 с половиной тысяч
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Больше всех в республике получают добытчики полезных ископаемых

За пять месяцев 2023 года средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 57 тысяч 432 рублей (с учётом налогов и других удержаний). За 12 месяцев она возросла на 15%, сообщили в ведомстве.

На местных предприятиях и в организациях в январе-мае насчитывалось 207 300 сотрудников (без учёта внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (16,8%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13%) и государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (12,9%). Численность работников в различных компаниях за год увеличилась на 0,8%.

Больше всего – 100 с половиной тысяч (в 1,8 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самый низкий заработок – у работающих в гостиницах и заведениях общепита (на 40,4% меньше среднереспубликанского показателя), а также в сельском и лесном хозяйстве и у людей, занимающихся охотой, рыболовством и рыбоводством (ниже на 33 %).

- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в мае 2023-го соответствовала 108,5 % к уровню апреля 2023-го и 112,5% – к маю прошлого года, – отметили в ведомстве.

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